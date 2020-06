Calciomercato Roma: ecco il giovane Podgoreanu. E si pensa a Nacho

Lo spagnolo è in uscita dal Real. L’attaccante israeliano sarà aggregato alla Primavera

Come politica societaria impone, ecco che Petrachi realizza un affare in ottica futura. Il club giallorosso ha infatti acquistato Suf Podgoreanu, attaccante classe 2000 del Maccabi Haifa. Nelle casse del club israeliano, i capitolini verseranno una cifra che si aggira attorno ai 100.000 euro. Podgoreanu ha un profilo alla Dzeko per due motivi. Il primo è l’altezza (è alto 195 cm), il secondo è di natura tattica. Pur venendo impiegato come centravanti, l’israeliano di origine rumena si abbassa spesso se volentieri per dare man forte alla manovra. Alfredo Pedullà riporta che sarà aggregato alla Primavera.

Ma la politica societaria è anche quella di acquistare profili di esperienza che possano dare un contributo importante anche nello spogliatoio. Su questo fronte, la Roma si sta muovendo da tempo. Da Lovren a Vertonghen, tanti sono i giocatori dalla comprovata esperienza che stuzzicano le fantasie dei tifosi giallorossi. Al serbo del Liverpool e al belga del Tottenham si aggiunge ora Nacho. Il centrale di difesa, che non sfigura anche qualora venisse impiegato da terzino destro, è il uscita dal Real. In stagione, infatti, è stato impiegato solamente cinque volte. Un profilo che smuove il desiderio di parecchie società c’è anche la Roma. Il costo del cartellino non è proibitivo: i Blancos potrebbero lasciarlo partire per 10 milioni. Oltre ai giallorossi, però, ci sarebbe anche il Napoli. A riportarlo è todofichajes.com.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS