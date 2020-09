Calciomercato Roma, è fatta: Under ceduto al Leicester

L’esterno d’attacco turco lascia dopo tre stagioni per approdare in Premier League

Gente che viene, gente che va. Nel pomeriggio è atterrato a Fiumicino Mariush Kumbulla, arrivato dal Verona per 30 milioni. Nello stesso lasso di tempo c’è stata un’accelerata decisiva per l’addio di uno dei tanti esuberi. Cengiz Under è infatti prossimo a lasciare la Roma per volare in Inghilterra dove ad attenderlo c’è il Leicester.

L’esterno d’attacco turco lascia la maglia giallorossa con la formula del prestito con obbligo di riscatto, legato al raggiungimento di determinate presenze, per una cifra attorno ai 27 milioni, 3 per il prestito e 24 per il cartellino.

PLUSVALENZA – Under era arrivato alla Roma nell’estate del 2017 acquistato da Monchi per circa 17, 5 milioni. Le prime partite scintillanti hanno però lasciato spazio a gare anonime, soprattutto a causa degli infortuni. Ragion per cui la Roma ha deciso di lasciarlo partire. Una partenza che, conti alla mano, frutta alla Roma una plusvalenza di circa 10 milioni di euro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS