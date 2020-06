Calciomercato Roma: Chelsea offre 33 milioni per Gerson. Ci sono anche Tottenhem e Borussia Dortmund

Il centrocampista brasiliano potrebbe tornare in Europa. In caso di un trasferimento, il club giallorosso incasserebbe il 10% dell’operazione

Gerson potrebbe presto tornare in Europa. L’ex centrocampista brasiliano della Roma è infatti sul taccuino di diverse società europee. Secondo quanto riportato da Fox Sports, sul 23enne ci sarebbe diversi club, in Germania come in Inghilterra. Oltre-Manica l’ex Fiorentina è sotto la lente d’osservazione di Tottenham e Chelsea, mentre in Germania c’è il Borussia Dortmund. Al momento ad essere in vantaggio sarebbe una delle due inglesi. I Blues, infatti, avrebbero offerto al Flamengo una cifra intorno ai 33.5 milioni di euro. A riportarlo è Bein Sports.

PROFETA IN PATRIA – L’interesse di nuove squadre per Gerson interessa in prima persona anche la Roma. Qualora il classe ’97, arrivato in giallorosso nella stagione 2016-17, dovesse cambiare nuovamente casacca, il club capitolino riceverebbe una percentuale (il 10%) dell’operazione.

Gerson ha lasciato il Bel Paese la scorsa stagione, quando è ritornato in Patria, dove ad attenderlo il Flamengo. Con il club Rubo-Negro, Gerson ha fatto incetta di titoli: dal campionato brasiliano, alla Supercoppa fino ad arrivare alla Coppa Libertadores e alla Recopa Sudamericana. Soddisfazioni di squadra, ma anche personali. La scorsa stagione è stato infatti premiato anche come miglior giocatore del campionato brasiliano, oltre ad esser stato inserito nella top 11 della competizione.

