Calciomercato Roma: Bonaventura si allontana, Pedro si avvicina. Interesse per Rodriguez. E Vertonghen non rinnova

Il centrocampista rossonero non rientra più negli obiettivi del club, che intanto presentano un’offerta (con riserva) allo spagnolo. Per il vice-Kolarov si sonda lo svizzero del Milan, mentre il belga non rinnova

I radar giallorossi non sono più puntati su un obiettivo. Come riportato da Tuttosport, infatti, la Roma si è completamente defilata dalla scia di interesse di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista italiano del Milan era finito nel mirino di Petrachi, che però ha interrotto qui la corsa. Bonaventura, quindi, si avvicina sempre di più al Torino.

Per un giocatore che si allontana, ce n’è che si avvicina. Almeno ipoteticamente. Jan Vertonghen non prolungherà infatti il contratto con il Tottenham, in scadenza il prossimo 30 giugno. L’intenzione del centrale belga è ben chiara: “Voglio firmare con la squadra giusta. Potrebbero essere gli Spurs o un’altra squadra. Voglio davvero continuare ai massimi livelli per qualche altro anno, mi piacerebbe giocare in Europa la prossima stagione“. E chissà che a “la squadra giusta” non possa rispondere la Roma. I capitolini, grazie ai buoni salotti inglesi di Franco Baldini, hanno da tempo puntato l’ex Ajax. Un profilo di assoluto valore, che calzerebbe a pennello con l’identikit tracciato dalla società (giocatore esperto) in caso di addio di Smalling. La Roma non è però l’unico club interessato. Anche Inter, Fiorentina e Napoli sono alla finestra.



UNA FINESTRA SUL MARE – E dalla finestra che dà sulle necessità di mercato giallorosse, vediamo come la Roma si avvicina al sogno che risponde al nome di Pedro. Il club giallorosso, stando al Corriere dello Sport, avrebbe infatti offerto un contratto biennale con opzione per il terzo anno da tre milioni di euro più bonus, stesso contratto fattogli recapitare un paio di mesi fa.

Secondo Sky Sport, tuttavia, la trattativa sembrerebbe essersi arenata. La dirigenza giallorossa, infatti, sarebbe titubante circa l’arrivo dello spagnolo per due ragioni. La prima è da ritrovare in ragione economiche (stipendio di 3 milioni), mentre la seconda nell’età (32 anni) considerata avanzata. Uno degli obiettivi principali del mercato, infatti, è anche quello di liberarsi degli esuberi over 30.

Affacciandoci dalla finestra di cui sopra, si scorge facilmente il bisogno di un terzino sinistro. Il d.s. Petrachi sta da tempo cercando un sostituto per far respirare Kolarov. Il serbo, fresco di rinuncia al corteggiamento del Bologna di Mihajlovic e Sabatini, la prossima stagione avrà bisogno di maggior riposo. Ecco dunque che urge un sostituto. Un sostituto che Petrachi potrebbe aver già trovato. Stando a quanto riporta ed.nl, il diesse giallorosso sta pensando a Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero è di proprietà del Milan, ma da gennaio è in prestito al PSV. Il club olandese difficilmente riscatterà. L’ex Wolfsburg, dunque, farà rientro in Italia, dove ad attenderlo ci sono sia i giallorossi che il Napoli.





