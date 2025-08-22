Calciomercato Roma: avanti tutta per Jadon Sancho

Sancho - Stadiosport.it

La Roma non molla la pista Jadon Sancho. Dopo giorni di indiscrezioni, la trattativa per portare l’esterno inglese nella Capitale è ancora aperta e, anzi, sembra essere entrata in una fase delicata. I Giallorossi restano in costante contatto con il Manchester United e attendono una risposta definitiva dal giocatore, che non ha mai chiuso le porte a un trasferimento in Serie A.

Roma fiduciosa: colloqui in corso con i Red Devils

Sancho, classe 2000, è entrato nell’ultimo anno di contratto con lo United e il suo futuro sembra essere lontano da Old Trafford. Nelle ultime settimane il nome dell’ex Borussia Dortmund è stato accostato con insistenza alla Roma, che lo considera un rinforzo ideale per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Football Italia, l’esterno non ha mai rifiutato l’approccio del club giallorosso e questo mantiene vive le speranze della dirigenza.

Nella giornata di giovedì i contatti tra le parti sono proseguiti e, all’interno di Trigoria, trapela moderato ottimismo: i dirigenti sono pronti a riprendere le discussioni con il Manchester United nelle prossime ore per definire la formula del trasferimento.

Attesa la risposta definitiva del giocatore

Nonostante la fiducia crescente, il vero nodo resta la volontà di Jadon Sancho. La Roma aspetta un sì definitivo dall’esterno inglese prima di poter chiudere l’affare. Senza la decisione del giocatore, infatti, la trattativa non potrà considerarsi conclusa. La situazione è dunque da monitorare con attenzione, dato che tutto dipende dal via libera personale dell’attaccante.

Alternative bloccate in attesa di Sancho

Il club capitolino ha messo in stand-by ogni altra opzione di mercato per concentrarsi esclusivamente sull’obiettivo principale. L’interesse per Jonathan Rowe, ad esempio, non si è mai concretizzato, anche perché l’esterno inglese ha deciso di accasarsi al Bologna. La priorità resta Sancho e la Roma non intende distogliere l’attenzione fino a quando non ci sarà chiarezza definitiva.

Le prossime ore saranno dunque cruciali: se arriverà il via libera del giocatore, la Roma potrà stringere i tempi e dare l’accelerata decisiva per regalare a Gasperini un colpo di assoluto livello per la corsia offensiva.