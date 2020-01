Calciomercato Roma: arrivato Politano, oggi visite mediche e firma

A soli 3 giorni dal brutto infortunio di Nicolò Zaniolo che l’ha costretto a terminare la stagione con largo anticipo la Roma ha già un suo sostituto.

E’ Matteo Politano che è arrivato a Fiumicino questa mattina alle ore 09:10 e sosterrà oggi stesso le visite mediche di rito a Villa Stuart prima della firma che lo legherà alla società giallorossa per i prossimi 6 mesi.

L’operazione rientra nello scambio alla pari con Leonardo Spinazzola che nel frattempo è volato a Milano ed è stata formulata sulla base di due prestiti con diritto di riscatto.

Matteo Politano è una vecchia conoscenza della Roma in quanto ha iniziato la sua carriera proprio nelle giovanili della squadra giallorossa.

Carriera di Matteo Politano:

Politano torna nella sua città dove aveva giocato nelle giovanili e vinto un campionato allievi nel 2012.

Nell’estate 2012 era stato ceduto in prestito al Perugia dove ha giocato in Lega Pro e nel 2013 è passato al Pescara in Serie B.

Nel 2015 passa al Sassuolo ed esordisce in Serie A il 23 gosto a 22 anni. Realizza il suo primo gol in Serie A proprio contro la Roma nel settembre 2015.

Dopo 3 stagioni al Sassuolo e 20 reti segnate in 96 presenze nell’estate 2018 avviene il suo passaggio all’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nella sua prima stagione in nerazzurro colleziona 48 presenze e 6 gol.

