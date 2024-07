Calciomercato Roma: affondo per Federico Chiesa, i giallorossi, infatti, avrebbe già trovato l’accordo con la Juventus, adesso la palla passa al giocatore.

Calciomercato Roma: accordo con la Juventus per Chiesa. Stadio Sport.it

Dopo i colpi Di Gregorio, Douglas Luiz e Khephren Thuram, in casa Juventus è tempo anche di prestare attenzione sul calciomercato in uscita. Uno dei casi più dibattuti in merito proprio alle cessioni e quello di Federico Chiesa, il cui destino sembra essere sempre più lontano dai colori bianconeri. Proprio nei giorni scorsi, infatti, è andato in scena l’ennesimo incontro tra il procuratore del giocatore e il Ds della vecchia signora, Cristano Giuntoli, per cercare di prolungare almeno di un anno il contratto di Chiesa, il quale ha scadenza il prossimo giungo 2025, colloquio che, però, non è andato a buon fine e che dunque porta la situazione su una fase di stallo.

L’esito negativo dell’incontro ha convito ancora di più la Juventus ad accelerare le mosse nel tentativo di piazzare quanto prima il giocatore per non vederselo poi sfuggire a zero il prossimo anno. Tra i club più interessati attualmente al talento azzurro ci sarebbe la Roma su netta indicazione di Daniele De Rossi che più volte avrebbe espresso apprezzamenti nei confronti del calciatore. I giallorossi dalla loro parte avrebbero già trovato anche l’accordo economico con la Juventus sulla base di 20 milioni di euro da sborsare per il suo cartellino.

La palla adesso passa allo stesso Chiesa che, però, avrebbe espressamente chiesto al suo entourage di prendere tempo in merito per capire se ci possano essere altri club interessati a lui, preferibilmente che gli possano garantire di poter giocare la nuova edizione della Champions League.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.