Calciomercato: presidente Santos autorizza agente a trattare il trasferimento di Kaio Jorge all’Inter

Una nuova notizia di mercato agita il mondo Inter. Nel mirino Kaio Jorge, giovane diciottenne brasiliano che milita attualmente nel Santos.

L’Inter ha individuato un elemento molto giovane, un diciottenne brasiliano di cui si parla bene in patria. Il suo nome è Kaio Jorge e il giornale brasiliano Gazeta Esportiva ha parlato di un’autorizzazione consessa dal presidente del Santos, squadra in cui milita attualmente il giovane, per trattare il suo trasferimento.

La stessa autorizzazione è apparsa in una lettera datata 27 agosto. La formazione brasiliana l’ha concessa in esclusiva allo stesso quotidiano brasiliano con sede a San Paolo. Questa ha scadenza il 20 settembre prossimo.

Il documento stesso, insito nella lettera, riporta le seguenti parole:

“Le negoziazioni richiedono il consenso e l’accettazione scritta del Santos. La presente lettera di autorizzazione ha un impegno di riservatezza ed è valida fino al 20 settembre 2020, essendo automaticamente revocata dopo tale data, e potrà essere prorogata in qualsiasi momento a discrezione del Santos Futebol Clube “

Il giovane brasiliano è attualmente convalescente, visto che è risultato positivo al Covid 19. Il suo contratto con la squadra è iniziato nel 2018 ed ha scadenza il 31 dicembre 2021.

In questa stagione ha segnato solamente una rete nei 17 incontri in cui ha avuto modo di partecipare. Vedremo se questa opzione sarà valutata dalla formazione nerazzurra. Ci sono altre alternative e trattative in piedi. Le priorità sono altre, ma questo non vuol dire che la società nerazzurra non ci faccia un pensiero.

L’Inter è comunque al lavoro per garantire a Conte una formazione che possa lottare subito per lo scudetto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS