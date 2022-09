Calciomercato Premier League: tutti i migliori calciatori in scadenza giugno 2023 in Inghilterra

I migliori giocatori in scadenza giugno 2023 della Premier League.

Anche la Premier League è un campionato con tantissimi giocatori davvero interessanti. Molti di questi, però, non hanno ancora deciso sul proprio futuro. Ecco i migliori giocatori del campionato inglese che sono in scadenza il prossimo anno.

Marcus Rashford

L’attaccante del Manchester United è tra i più onerosi in vendita: il suo valore attuale è di circa 60 milioni di euro. Da ben sette anni con la maglia dei Red Devils, il giocatore inglese non ha mai accettato altre squadre. All’attivo ha più di duecento presenze e più di sessanta reti. Tuttavia, non sta rientrando nel progetto di Erik ten Hag e la sua permanenza è in forte discussione. L’Atlético Madrid e il Chelsea sono su di lui.

Jorginho

L’italo-brasiliano è un giocatore che è molto conosciuto nella nostra Serie A, visti i diversi anni trascorsi tra Verona e Napoli. Jorginho attualmente è al Chelsea ed è uno dei pezzi pregiati dei Blues. La squadra londinese, però, non ha ancora discusso il rinnovo con il giocatore che non sembra convinto a restare, visto anche l’inizio zoppicante del proprio club. Il Barcellona sogna di prenderlo a zero ma anche la Juventus vuole strapparlo alla concorrenza.

N’Golo Kanté

Un altro gioiello sempre del Chelsea in scadenza è proprio il francese. Dopo essere stato nel Leicester dei miracoli di Claudio Ranieri, dal 2016 veste la maglia dei Blues e non a caso è uno dei più pagati dell’intera squadra (guadagna 270mila sterline a mese). Nonostante i suoi 31 anni, il giocatore continua ad essere corteggiato da diverse squadre che non vorrebbero privarsi della sua qualità e della sua duttilità.

Roberto Firmino

L’attaccante del Liverpool ha collezionato più di duecento presenze e più di cento reti in campionato. I primi quattro anni con i Reds sono stati sempre stratosferici, arrivando sempre a toccare la doppia cifra in Premier League. Negli ultimi anni, però, non ha sempre mantenuto le alte aspettative. Con uno stipendio di circa 9 milioni di sterline, il brasiliano non è sicuro di restare in Inghilterra. Tante big sono alla finestra.

Cristiano Ronaldo

Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni e che ha vinto tutto nella sua carriera. Dopo aver girato diversi top club, Ronaldo è ritornato al Manchester United. L’avventura con gli inglesi, però, è destinata a finire. Il portoghese, infatti , non sembra accettare di buon grado la squadra in cui si trova e potrebbe andare altrove. Già quest’estate il Napoli lo cercava come sostituto di Victor Osimhen ma la trattativa non è mai andata in porto. Il giocatore è in cerca di una squadra che gli possa garantire la Champions League.