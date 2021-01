Calciomercato Parma: ufficiale Man, fatta per Zirkzee. Per la difesa occhi su Bani

Parma scatenato in questi ultimi giorni di mercato. L’attaccante romeno Dennis Man è stato ufficializzato quest’oggi. Per Joshua Zirkzee è stato raggiunto l’accordo con il Bayern Monaco. Per la difesa mirino spostato su Bani del Genoa.

I ducali sono letteralmente tra i più attivi in questa finestra invernale di mercato. Dopo gli arrivi in difesa di Andrea Conti dal Milan e di Vasilios Zagaritis dal Panathinaikos, il club del presidente Kyle Krause ha potuto ufficializzare quest’oggi, sui propri canali ufficiali, l’arrivo dell’attaccante romeno Dennis Man.

L’esterno offensivo classe ’98 arriva dalla Steaua Bucarest per 13 milioni di euro più di 2 di bonus. Contratto fino a giugno 2025. Ma i gialloblù, con l’obiettivo urgente di fare punti e togliersi dalla zona calda della classifica, non si fermano qui: raggiunto l’accordo anche con Joshua Zirkzee.

L’attaccante classe 2001 già da alcuni giorni ha raggiunto l’intesa col Parma. Mancava solo il sì del Bayern Monaco che, secondo quanto riportato da Sky, è arrivato oggi. La formula prevede un prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. Ultimi dettagli e Zirkzee sarà un nuovo attaccante del Parma.

In serata da registrare una virata decisa su Mattia Bani del Genoa per la difesa. La trattativa per l’argentino Fazio della Roma si stava protraendo a lungo e così il Parma ha concentrato il suo interesse per Bani. Secondo gianlucadimarzio.com, ormai è fatta per il trasferimento di Bani in Emilia: prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

