Calciomercato: offerta dello Zenit al Torino per Belotti

Sebbene sia ancora in vacanza dopo la vittoria con l’Italia ad Euro 2020, il nome di Andrea Belotti continua ad essere protagonista di voci di mercato più o meno attendibili che, stando a quanto emerso in rete nelle ultime ore, lo vedrebbero nel mirino dello Zenit San Pietroburgo.

Il club russo infatti, dopo aver ceduto Sebastian Driussi agli statunitensi dell’Austin FC per poco più di 6 milioni di euro ed in procinto di cedere anche Sardar Azmoun, che piace molto a Siviglia e Bayer Leverkusen, avrebbe intenzione di affondare il colpo per l’attaccante granata che in Russia avrebbe la possibilità di disputare quella Champions League mai neanche sfiorata finora in carriera.

Il presidente del Toro, Urbano Cairo ha già fatto sapere di non voler cedere Belotti, ma ha anche fatto comprendere come dinanzi ad un’offerta irrinunciabile le cose potrebbero cambiare. All’ex Palermo, il cui contratto col Torino scade il 30 giugno 2022, è stato proposto un rinnovo fino al 2026 con aumento di ingaggio fino a 4 milioni netti di euro all’anno.

Cifre importanti per un club di media classifica come quello piemontese che attende ora il ritorno alla base del suo uomo più importante che, già a partire dal suo rientro in gruppo previsto per la prossima settimana, dovrà decidere se restare all’ombra granata della Mole oppure abbandonare l’Italia per andare a giocare nella fredda e lontana Russia. Nei prossimi giorni dovremmo saperne di più. Seguiranno aggiornamenti.

