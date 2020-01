Calciomercato, non solo Paquetà: il PSG pensa anche a Romagnoli

Il PSG vuole fare all-in e si preparerebbe ad offrire 80 milioni per portare a Parigi sia Paquetà sia Romagnoli.

Leonardo lo ha portato al Milan esattamente un anno fa staccando un assegno da 40 milioni al Flamengo e ora sarebbe pronto a portarlo al PSG per rinforzare la mediana dei capitolini.

Parliamo di Lucas Paquetà, mezzala o trequartista (questo è il dilemma) ultimamente costretto a stare in panchina a causa della folle decisione di non cambiare modulo e perseverare con quell’inutile spagnolo con la casacca numero 8, ma anche per la lentezza del brasiliano e per prestazioni non all’altezza nel passato recente.

Il valore è di 40 milioni, ma Leonardo non vuole spendere nuovamente quella cifra e, approfittando anche della situazione difficile della sua ex squadra, è pronto ad offrirne non più di 30. Qualora si imbastisse un discorso, sarebbe necessario provare ad arrivare almeno a metà strada aggiungendo qualche bonus, ma attenzione: SOLO se fosse strettamente necessario.

Infatti cedere Paquetà per motivi tecnici è un errore: è giovane e forte e a detta di esperti di calcio sudamericano non ha mostrato ancora le sue qualità per l’equivoco tattico di cui sopra e per l’incredibile capacità di Suso di restare in campo malgrado abbia frantumato i marron glacé a furia di cross sballati e palloni persi. Ma c’è di più.

La cifra che il Milan guadagnerebbe grazie alle generose (?) offerte di Leonardo potrebbe salire a 80 se la società decidesse di cedere ai francesi anche Alessio Romagnoli, il capitano, l’unico in questi anni di magra a tenere dritta la rotta.

Romagnoli, arrivato al Milan nel 2015 dalla Roma per 25 milioni, ha malgrado tutto visto incrementare il proprio valore e se certuni ritengono che Demiral ne valga una quarantina dopo poche (per carità ottime, però…) prestazioni in bianconero, non è allora un delitto chiedere almeno 60 milioni per Romagnoli. Ricordiamo anche che il Chelsea offrì 40 tre anni fa circa, ai tempi di Conte.

Con 80 milioni si potrebbe dare tutt’altro sapore al mercato invernale, e forse non solo quello, ma poi chi giocherebbe in difesa se non si riuscisse a trovare un sostituto affidabile (diciamo Thiago Silva)?

Chi affiancherebbe Musacchio? Gabbia? Rodriguez? Mistero della fede. Attendiamo dunque che questa presunta offerta doppia che potrebbe inviare Leonardo venga effettivamente inoltrata. Ammesso che sia vera.

