Calciomercato, niente Milan per Kulusevski? Trattativa tra Juventus e Tottenham

Calciomercato Juventus, Kulusevski in uscita. Sfumata l’ipotesi Milan, si fa avanti il Tottenham.

Dejan Kuusevski tra i papabili per la cessione in casa Juventus: l’acquisto di Dusan Vlahovic costringe la società bianconera a sfoltire l’attacco. Lo svedese, due reti e tre assist in questa stagione, non è tra le prime scelte di Max Allegri e, avendo parecchio mercato, è tra i principali indiziati a lasciare Torino.

Si era profilata giorni fa l’ipotesi Milan, che però ha preferito stoppare le trattative perché non convinto dalla formula (obbligo di riscatto) e dalla cifra richiesta dai bianconeri (almeno 30 milioni).

Cifra che non pare spaventare il Tottenham di Antonio Conte. Secondo Sportmediaset, la squadra londinese avrebbe allacciato rapporti con i dirigenti della Juventus, e sarebbero disposti a spendere 31 milioni per Kulusevski (uno per il prestito, più altri 30 per l’eventuale riscatto).

È proprio sulla formula del riscatto che sorgono le divergenze che rischiano di far arenare la trattativa: la Juventus vuole l’obbligo di riscatto, il Tottenham spinge per il diritto. Cherubini sarà a lavoro in queste ultime giornate di mercato per piazzare alcune pedine in uscita (da monitorare anche la situazione Bentancur-Aston Villa) e puntellare la rosa con nuovi acquisti (uno tra Zakaria e Nandez a centrocampo) e riconferme (si vuole portare a termine il rinnovo di Dybala).

Tanti obiettivi, per una società che si è presentata subito con grandi ambizioni.

