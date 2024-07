Calciomercato, niente Milan: Joshua Zirkzee va al Manchester United

Come ormai tutti hanno capito, Joshua Zirkzee non vestirà la maglia del Milan a causa dell’avidità e scorrettezza dell’agente Kia, che ha cambiato le carte in tavola pretendendo una commissione superiore a quanto precedentemente pattuito con i dirigenti rossoneri.

A sborsare quanto preteso sarà il Manchester United. I mancuniani hanno ufficialmente informato il Bologna che pagheranno la clausola da 40 milioni e sono già d’accordo con l’agente per le commissioni da 15 milioni.

Era tutto fatto con il Milan, la comunicazione al Bologna sulla clausola e l’accordo con il giocatore, nonché quello con Kia poi cambiato a trattativa già avanzatissima.

Lo stallo derivatone ha fatto sì che il Milan cambiasse obiettivo puntando su Morata, mentre grazie all’agente Zirkzee e al lavoro di convincimento di Ten Hag, confermato dai Red Devils, almeno per questa stagione, non disputerà la Champions League alla quale il suo ormai ex club, il Bologna, si era qualificato e che il Milan gli avrebbe garantito.

In attesa che arrivi l’ufficialità è bene segnalare quanto il ragazzo, ma tutti i colleghi sono così, preferisca i risultati economici a quelli sportivi e da questo punto di vista Kia ha ben lavorato. Se poi dovesse tornare in Italia per disperazione, Zirkzee stesso dovrebbe interrogarsi sul suo futuro e sulle sue scelte.

