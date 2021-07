Calciomercato Napoli: Younes rifiuta le offerte dell’Eintracht Francoforte e torna in Italia

Calciomercato Napoli: Amin Younes rientra a Castel Volturno dopo il prestito all’Eintracht Francoforte. Il tedesco avrebbe ricevuto un’offerta vantaggiosa da un un club del Medio Oriente.

Se solo poche ore fa abbiamo parlato di una possibile operazione in uscita che potrebbe portare Piotr Zielinski dal Napoli al Manchester City di Pep Guardiola, ora affrontiamo un’altra questione riguardante un movimento in entrata che vede Amin Younes pronto a ritornare in Italia dopo il prestito all’Eintracht Francoforte.

Calcioemercato Napoli: Younes rifiuta l’Eintracht Francoforte e torna in Italia.

Stando a quanto riportato dalla rivista tedesca Kicker, pare infatti che il classe ’93 non voglia restare in Germania nonostante l’aumento di ingaggio offertogli dalle Aquile che dovranno quindi rinunciare al diritto di riscatto fissato in precedenza a 3 milioni di euro e virare su altri obiettivi.

Un brutto colpo, quello del ritorno in Italia di Younes, tanto per il club tedesco che per il Napoli che dovrà ora riaccogliere in rosa un giocatore chiaramente non rientrante nei piani di Luciano Spalletti le cui priorità, ora come ora sono il trattenimento di Kalidou Koulibaly e il rinnovo di Lorenzo Insigne.

Per il senegalese, il tecnico toscano si è dichiarato pronto ad incatenarsi pur di trattenerlo a Castel Volturno, per il secondo, invece, è stato più schietto affermando come il futuro del capitano azzurro, il cui contratto col Napoli scade il 30 giugno 2022, passi per l’incontro col patron De Laurentiis che si dovrebbe tenere al suo rientro dalle vacanze post Euro 2020.

Situazioni, queste del calciomercato partenopeo, che andranno quindi monitorate con attenzione nei prossimi giorni a partire proprio da quella legata ad Amin Younes che, come detto, non rientrante nei piani del club, dovrebbe alla fine accettare l’offerta pervenutagli dal Medio Oriente da una società il cui nome non è stato ancora reso noto. Nei prossimi giorni dovremmo saperne di più. Seguiranno aggiornamenti.

