Calciomercato Napoli: via Demme per far posto a Veretout

Calciomercato Napoli: la cessione di Diego Demme può essere la chiave per arrivare a Jordan Veretout della Roma. Il tedesco ha estimatori sia in Serie A che all’estero.

Continuano i movimenti in casa Napoli. Dopo le conferme di Mario, Rui, Elmas, Di Lorenzo e Zielinski e gli arrivi di Osimhen dal Lille e Rrahmani dal Verona, il club di Aurelio De Laurentiis è alla continua ricerca di un centrocampista di quantità e qualità che soddisfi le richieste di Gennaro Gattuso. Allan non rientra nei piani del tecnico calabrese e infatti l’Everton sta continuando a sondare il terreno per convincere i partenopei a lasciar andare il brasiliano.

Una cessione, quella dell’attuale numero 5 azzurro, che potrebbe servire e non poco al DS Giuntoli che, coi 33 milioni messi sul piatto dagli inglesi, a cui andrebbero aggiunti gli 80 che il Manchester City offre per Koulibaly, avrebbe tra le mani un bel gruzzolo da investire su un difensore centrale e su un centrocampista tuttofare da mettere a disposizione di Gennaro Gattuso.

I nomi fatti per la difesa sono molteplici, da Papastathopoulos a Lyanco, passando per Garcia fino a Tagliafico, ma è a centrocampo il vero nodo da sciogliere. Come detto poc’anzi infatti, Gattuso vuole un centrocampista di qualità e quantità che faccia girare la squadra coi tempi giusti, ma trovare un elemento che incarni perfettamente questi due temi non è facile.

Calciomercato Napoli: Diego Demme potrebbe finire alla Roma.

Ci sarebbe Nainggolan, ma il belga è fuori dalla portata degli azzurri. Ecco quindi che l’attenzione di De Laurentiis ricade nuovamente su Jordan Veretout della Roma. Il francese è un pallino del numero uno azzurro da tempo e i tentativi per portarlo all’ombra del Vesuvio sono stati tanti. La Roma lo considera incedibile, ma visti i buoni rapporti che intercorrono tra le due società, non è detto che non si possa arrivare ad un accordo.

I capitolini sono interessati ad Hysaj e Demme, mentre i partenopei vogliono Under e Veretout. Dinanzi a questa situazione si potrebbe quindi pensare ad un clamoroso scambio che porterebbe il tedesco ex Lipsia e il terzino ex Empoli nella capitale e il centrocampista ex Fiorentina e il duttile esterno turco in Campania. Al momento sono solo suggestioni, ma nel calcio, si sa, mai dire mai.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS