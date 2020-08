Calciomercato Napoli: Lyanco alternativa a Thiago Silva

Calciomercato Napoli: i partenopei guardano in casa Torino e puntano Lyanco. Il centrale serbo-brasiliano piace al DS Giuntoli che potrebbe puntare su di lui nel caso sfumasse l’affare Thiago Silva.

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale, ormai si sa. Koulibaly ha la valigia in mano da tempo, ma De Laurentiis, che ha ricevuto un’offerta da 80 milioni di euro dal Manchester City, non appare ancora convinto. Il patron azzurro infatti vuole almeno 100 milioni per il senegalese, ma trovare un club disposto a sborsare tale cifra, considerando anche il momento, non è facile.

I tentennamenti del comandante in capo hanno fatto già sfumare l’affare Gabriel dal Lille che è praticamente ad un passo dall’Arsenal di Mikel Arteta e anche Papastathopoulos continua a restare in stan-by perché se è vero che serve un difensore da accostare a Manolas la prossima stagione, è altrettanto vero che bisogna prima liberare un posto nel reparto arretrato della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso per far sì che un altro calciatore arrivi all’ombra del Vesuvio.

Calciomercato Napoli: Lyanco, qui con la maglia del San Paolo, piace ai partenopei.

In tal senso, qualche ore fa, avevamo parlato dell’interesse degli azzurri per Thiago Silva che stasera disputerà la sua ultima partita con la maglia del Paris Saint Germain. Al brasiliano, il DS Giuntoli ha già proposto un biennale da 5,5 milioni netti di euro a stagione, ma chiaramente bisognerà aspettare il finale della sfida contro il Bayern Monaco per sapere come potrà evolvere la situazione.

Nel caso in cui l’ex Milan non dovesse gradire la pista italiana (su di lui c’è anche il Chelsea di Frank Lampard), ecco che il Napoli è pronto a virare su un profilo sicuramente più alla portata. Stiamo parlando di Lyanco del Torino che piace tanto anche al Bologna di Sinisa Mihajlović. Il serbo-brasiliano viene valutato tra i 12 e 15 milioni dai granata che non dovrebbero opporre resistenza qualora arrivasse un’offerta di tale portata. De Laurentiis, che ha tutte le carte in regola per piazzare il colpo, prende tempo e posticipa il tutto all’apertura ufficiale delle trattative prevista per il 1° settembre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

