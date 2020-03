Calciomercato Napoli: Veretout può arrivare se parte Allan

Calciomercato Napoli: Jordan Veretout è il nuovo nome finito nella lista dei desideri del club azzurro che potrebbe portarlo in Campania già la prossima stagione qualora dovesse partire Allan.

Il Napoli di Gennaro Gattuso è finalmente risorto. Le tre vittorie consecutive in campionato, condite dalla bella prova di Champions contro il Barcellona di Lionel Messi, hanno ridato brio e consapevolezza ad una squadra che ora si prepara ad affrontare l’Inter di Antonio Conte nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

I partenopei, come ricorderete, si sono imposti 0-1 a San Siro lo scorso febbraio, grazie ad un gol di Fabian Ruiz, e ora sognano la finale di Coppa Italia che, in caso di vittoria, permetterebbe agli azzurri di qualificarsi direttamente alla fase a gironi della prossima Europa League, visto che il sesto posto in campionato garantisce solamente la partecipazione ai turni preliminari.

Ad ogni modo, se da un lato ci sono belle notizie che riguardano il campo, dall’altro ci sono le solite voci di mercato che stavolta vedrebbero il club di Aurelio De Laurentis vicino a Jordan Veretout della Roma.

Jordan Veretout con la maglia della Roma (Photo Credit: pagina FB Jordan Veretout)

Il francese, classe ’93, passato in estate dalla Fiorentina ai giallorossi, piace infatti molto al DS Giuntoli che vorrebbe portarlo a Napoli già la prossima estate. Tuttavia, affinché il centrocampista ex, tra le altre di Saint-Etienne e Nantes, possa arrivare all’ombra del Vesuvio, è necessario che qualche elemento attuale del centrocampo azzurro vada via.

In questo senso, il principale indiziato sembra essere nientemeno che Allan. Il brasiliano infatti, sebbene abbia fatto pace con Gattuso, è ormai la terza scelta (dopo Demme e Lobotka) del tecnico calabrese nelle gerarchie del centrocampo napoletano.

Lo scarso utilizzo dell’ex Udinese da parte del suo allenatore potrebbe quindi rappresentare la chiave di volta di un’eventuale, futura trattativa, con protagonista Veretout, che, a sua volta, riporterebbe alla luce quell’asse Roma-Napoli che già lo scorso anno aveva visto Manolas trasferirsi dalla capitale alla città angioina.

