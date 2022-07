Calciomercato Napoli: trattative per Acerbi e Cholito Simeone

Calciomercato Napoli, Francesco Acerbi il sostituto di Koulibaly. Per l’attacco, si pensa al “Cholito” Simeone.

Si muove in entrata il calciomercato del Napoli: la cessione di Koulibaly, vicino al trasferimento al Chelsea, comporterà almeno un ingresso in difesa. La società azzurra si sta guardando intorno, e sarebbe decisa a puntare su Francesco Acerbi.

Il capitano della Lazio vuole lasciare la capitale, e la dirigenza biancoceleste sembra disponibile a cederlo per una cifra vicina ai cinque milioni. Un investimento abbordabile per una squadra come il Napoli, che dalla cessione di Koulibaly dovrebbe incassarne almeno quaranta.

Come riferisce l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Acerbi rappresenta per il Napoli un’alternativa al coreano Kim Min-Jae, classe in forza al Besiktas. Sull’asiatico, però, è forte l’interesse del Rennes, che potrebbe soddisfare la richiesta di 20 milioni del club turco.

Acerbi rappresenta una soluzione low-cost, oltre ad avere maggiore esperienza del nostro campionato. La Lazio sembrava sul punto di cederlo già a giugno, quando uno scambio con Rugani pareva dirottare Acerbi verso la Juventus.

Calciomercato Napoli, non solo acerbi: nel mirino anche Giovanni Simeone

Il Napoli si è inserito nella trattativa, ma punta a non spendere cifre proibitive. La società azzurra d’altronde, vuole rinforzare altri reparti oltre alla difesa. In attacco, un obiettivo, ormai nel mirino da tempo, è Giovanni Simeone. Ottima la sua annata, con 17 gol nell’ultimo campionato.

Spalletti lo chiede quale alternativa ad Osimhen, dacché Petagna, ex Spal, è destinato al Monza. Il Verona chiede almeno 10,5 milioni, ma la cifra può essere limata trattando. Dopo aver acquistato il georgiano Kvaratskhelia, il Napoli è pronto a mettere a segno altri due colpi.