Calciomercato Napoli: trattativa col Villarreal per Estupinan

In attesa di scendere in campo domenica 22 agosto alle 20:45 contro il neopromosso Venezia, il Napoli del patron Aurelio De Laurentiis continua a muoversi sul mercato per rinforzare ancora di più la rosa di Luciano Spalletti che, dopo aver salutato diversi giocatori, attende ora di averne qualcuno nuovo a disposizione.

Calciomercato Napoli: occhi su Estupinan del Villarreal.

A tal proposito, l’ultimo nome che sembrerebbe essere finito nel mirino degli Azzurri è quello di Pervis Estupinan del Villarreal. Ecuadoregno classe ’98, Estupinan è un terzino sinistro dotato di grande forza fisica e ottima velocità che fa della progressione a palla al piede uno dei suoi punti di forza.

Fornito di una corporatura robusta e massiccia che gli consente di uscire spesso vincitore dai contrasti, il 23 enne sudamericano ha dalla sua anche una buona propensione al cross e soprattutto al tiro in porta che lo rendono molto pericoloso in fase offensiva.

Stando a quanto circolato in rete nelle ultime ore, Napoli e Villarreal avrebbero già avviato dei contatti che potrebbero portare nel giro di pochi giorni ad una trattativa vera e propria che dovrebbe fondarsi, salvo successive sorprese, sulla formula del prestito con obbligo o diritto di riscatto.

Il Sottomarino Giallo, disponendo già di Pedraza e Moreno nel ruolo di terzino sinistro dovrebbe acconsentire senza problemi all’affare che, usando sempre il condizionale, dovrebbe concludersi intorno ai 2 milioni di euro. Nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo col club spagnolo, il Napoli è pronto a virare su uno tra Mandava del Lille e Tsimikas del Liverpool.

