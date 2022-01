Calciomercato Napoli: trattativa con l’Ajax per Tagliafico

Il Napoli prova a piazzare un colpo in difesa: è Nicolas Tagliafico, terzino di proprietà dell’Ajax. I lancieri non aprono al prestito con diritto di riscatto.

Nicolas Tagliafico è il nome nuovo in ottica calciomercato Napoli: il laterale mancino, nel giro della Nazionale argentina, è uno dei punti fermi dell’Ajax di Ten Hag, capace di raggiungere due anni or sono la semifinale di Champions League.

Se nelle gerarchie della squadra olandese è stato parzialmente superato da Blind, sulla sinistra, Tagliafico (13 presenze complessive quest’anno), resta un profilo di grande esperienza nel panorama internazionale. Il Napoli, che al centro si è già regalato Tuanzebe, vuole chiudere un altro acquisto per arricchire la rosa di Spalletti che, soprattutto sulle corsie, latita di alternative di valore.



De Laurentiis non sembra però disposto a supportare un grande sacrificio economico: il Napoli ha chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Secco “No” dell’Ajax, che è disposto a cedere solo sulla base del prestito con obbligo di riscatto (fissato a 15 milioni di euro).

A queste condizioni, dovessero verificarsi, sarà difficile vedere Tagliafico in Italia. L’argentino non è più un titolare fisso nella squadra di Amsterdam, ma l’Ajax, conscio della sua importanza come uomo spogliatoio, oltreché dello spessore tecnico, non vuole lasciarlo partire.

