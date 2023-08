Calciomercato Napoli: spunta Simakan

Calciomercato Napoli: spunta la suggestione Simakan per la difesa, avviati i contatti con il Lipsia per il giovane classe classe 2000.

Il Napoli continua a guardarsi in torno negli ultimi giorni di calciomercato per apportare le definitive modifiche alla propria rosa. Il reparto che apparentemente sembra essere ancora incompleto in casa azzurra è quello della difesa. Con l’addio di Kim, infatti, il Napoli sembra aver perso gran parte della propria solidità difensiva, esemplare di prova è stata la prima gara di campionato dove i partenopei si sono misurati contro il Frosinone soffrendo non poco le incursioni dei giallazzurri.

Tutto ciò ha iniziato a far riflettere la dirigenza azzurra che, dunque, nonostante l’arrivo di Natan potrebbe optare per l’arrivo di un ulteriore difensore per rinfoltire il proprio pacchetto arretrato. Nelle ultime ore di calciomercato i partenopei sembrano essersi interessati in particolar modo al difensore centrale, Mohamed Simakan, di proprietà del Lispia. Il giovane classe 2000 sarebbe entrato ufficialmente nel radar del Napoli, la cui dirigenza avrebbe iniziato ad intrattenere rapporti conoscitivi con il club tedesco.

La trattativa, però, sembra essere ancora in una fase embrionale, il difensore francese ha attualmente un contratto con il club tedesco fino al 2027. Il Lipsia prelevò Simakan due stagioni fa dallo Strasburgo versando 15 milioni di euro nelle casse dei francesi, difficile pensare, dunque, che i tedeschi decidano di provarsi delle potenzialità del proprio difensore a distanza di pochissimi giorni dalla conclusione del calciomercato. Fatto sta che la valutazione del giocatore attualmente si aggira intorno ai 25 milioni di euro e se il Napoli dovesse decidere di far arrivare la medesima cifra sul tavolo della dirigienza tedesca l’operazione potrebbe incanalarsi sul giusto binario.