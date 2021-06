Calciomercato Napoli: spunta idea scambio Ospina-Consigli col Sassuolo

Calciomercato Napoli: voci di corridoio riferiscono di un interessamento dei partenopei per Andrea Consigli del Sassuolo. Pronto lo scambio con David Ospina.

In attesa di vedere in campo questa sera l‘Italia di Roberto Mancini contro la Turchia di Şenol Güneş nella gara inaugurale di UEFA Euro 2020, poniamo l’attenzione sul mondo del calciomercato che, pronto ad aprire ufficialmente i battenti il prossimo 1° luglio, vede molte squadre già al lavoro in vista della prossima stagione.

Calciomercato Napoli: possibile scambio Ospina-Consigli col Sassuolo.

Tra le società più attive, come ripetuto spesso in questi giorni, c’è il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis che, dopo il 5° posto nel campionato appena conclusosi, punta a tornare in Champions League dopo due anni di assenza. Un obiettivo, quello della qualificazione all’Europa dei grandi, da raggiungere a tutti costi grazie anche e soprattutto all’esperienza di Luciano Spalletti che, ingaggiato per sostituire Gennaro Gattuso, avrà l’arduo compito di fare meglio del suo predecessore.

La stagione ’21-’22 del Napoli si può quindi considerare già iniziata con Giuntoli operativo su più fronti per rinforzare ancora di più la rosa a disposizione del tecnico toscano che oltre a Schuurs dell’Ajax, Mandava del Lille e Basic del Bordeaux avrebbe chiesto alla società anche Andrea Consigli del Sassuolo il quale potrebbe sbarcare all’ombra del Vesuvio nel caso in cui l’ipotesi di scambio con Ospina si concretizzasse.

Nonostante la grande esperienza del portiere colombiano, l’ex allenatore di Roma ed Inter sembrerebbe infatti pronto a sacrificarlo per avere in rosa l’attuale numero 47 degli emiliani. La trattativa col Sassuolo, ad ogni modo, si trova ancora in una fase di stallo, ma qualora decollasse potremmo davvero assistere ad un clamoroso scambio che porterebbe Ospina in Emilia-Romagna e Consigli in Campania. Il mercato, come detto, inizierà il prossimo 1° luglio, pertanto, in attesa di detta data, non possiamo far altro che aspettare per saperne di più.

