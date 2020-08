Calciomercato Napoli: spunta Demiral per sostituire Koulibaly

Calciomercato Napoli: Merih Demiral finisce nel mirino del DS Giuntoli. Può essere l’alternativa giusta a Koulibaly ormai destinato a finire in Premier League. La Juventus dice no per ora, ma non è detto che non si possano trovare margini di manovra in futuro.

La notizia che giunge da Torino ha davvero del clamoroso. Secondo voci di corridoio vicine alle Juventus pare che il Napoli di Aurelio De Laurentiis abbia chiesto ai bianconeri, nientemeno che Merih Demiral, difensore centrale turco rientrato nel finale di stagione dopo la rottura del legamento crociato subita a gennaio.

Il forte centrale ex Sassuolo piace molto al DS Giuntoli che avrebbe visto in lui le giuste qualità per prendere il posto del partente Kalidou Koulibaly che sembra ormai destinato ad emigrare in Premier League (Manchester City e Manchester United hanno messo gli occhi su di lui). In tal senso ai partenopei serve quindi un valido sostituto da affiancare a Manolas.

Calciomercato Napoli: Demiral può essere l’alternativa giusta a Koulibaly.

Gabriel Magalhaes è vicino, ma Demiral, che conosce già la Serie A, sarebbe il profilo adatto per rendere ancora più forte un pacchetto arretrato già ottimo. Il Napoli vorrebbe impostare la trattativa su uno scambio che porterebbe Milik in bianconero e il classe ’98 all’ombra del Vesuvio, ma la Juventus, che ha ricevuto proposte anche da Milan, Leicester, Atletico Madrid e Arsenal, non sembra intenzionata a voler cedere un giocatore su cui Andrea Pirlo ha già detto di voler contare.

Con De Ligt fuori dai giochi fino a novembre per via dell’operazione alla spalla e un Chiellini ormai troppo anziano per disputare tante partite consecutivamente, il turco rappresenta la prima scelta da schierare accanto a Bonucci. Pertanto, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, Demiral non dovrebbe muoversi da Torino la prossima stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS