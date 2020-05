Calciomercato Napoli: Soumaoro erede di Koulibaly?

Calciomercato Napoli: continuano i sondaggi del club partenopeo per trovare il giusto sostituto di Kalidou Koulibaly. L’ultimo nome finito sul taccuino del DS Giuntoli è quello di Adama Soumaoro del Genoa.

Nell’attesa che riprenda il campionato, il Napoli continua a muoversi sul mercato per cercare il profilo adatto a sostituire Kalidou Koulibaly il prossimo anno. Il senegalese è ormai con la valigia in mano e la sua permanenza in Campania è sempre più incerta.

Calciomercato Napoli: Adama Soumaoro del Genoa può essere l’alternativa giusta a Kalidou Koulibaly

Paris Saint Germain, Manchester United e Juventus sono infatti sulle sue tracce e se arrivasse davvero un’offerta congrua, De Laurentis sarebbe pronto a lasciare andare il suo gioiello. I soldi incassati dalla cessione dell’ex Genk permetterebbero quindi a Giuntoli di intavolare una trattativa col Lille, non solo per Gabriel Magalhaes, ma anche per Adama Soumaoro.

Il classe ’92 si trova attualmente in prestito al Genoa, con il Grifone che ha un’opzione per riscattare il giocatore dai Mastini fissata a 10 milioni di euro. Al momento non è chiaro se i rossoblu eserciteranno tale opzione o meno, ma qualora lo facessero, De Laurentis sarebbe pronto ad offrire a Preziosi almeno 14-15 milioni per prelevare Soumaoro dal suo club.

