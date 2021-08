Calciomercato Napoli: rispunta Amrabat dalla Fiorentina, che prende Torreira, cede Lirola al Marsiglia e vuole Berardi

Calciomercato Napoli: Sofyan Amrabat pronto a trasferirsi in Campania dopo l’addio alla Fiorentina che saluta anche Pol Lirola, accasatosi all’Olympique Marsiglia e si prepara a chiudere con l’Arsenal per il prestito oneroso di Lucas Torreira. Nel mirino della Viola anche Domenico Berardi, in uscita dal Sassuolo.

Archiviata la prima giornata di campionato che le ha viste vincere e perdere rispettivamente contro Venezia e Roma, Napoli e Fiorentina continuano a muoversi sul mercato per definire le ultime trattative prima dello stop fissato alle ore 23:00 di martedì 31 agosto.

Calciomercato Napoli: vicino Sofyan Amrabat della Fiorentina che intanto saluta Pol Lirola, accasatosi all’Olympique Marsiglia, e chiude per Lucas Torreira dall’Arsenal. Alla Viola piace anche Berardi del Sassuolo.

Anzitutto la Viola del presidente Rocco Commisso che, dopo aver ceduto a titolo definitivo Pol Lirola ai francesi dell’Olympique Marsiglia per 13 milioni di euro ha chiuso con l’Arsenal la trattativa per Lucas Torreira, che torna in Italia dopo l’addio alla Sampdoria di tre anni fa.

L’uruguaiano, fuori dal progetto tecnico di Mikel Arteta, è infatti giunto in riva all’Arno con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15. In maglia viola, il centrocampista classe ’96 prenderà il posto di Sofyan Amrabat, ormai ai saluti e pronto ad accasarsi al Napoli di Luciano Spalletti.

In conclusione, la Fiorentina avrebbe inoltre manifestato interesse per Domenico Berardi del Sassuolo che per il suo gioiello chiede almeno 40 milioni di euro. Le parti sono in continuo contatto, anche se la cifra chiesta dai neroverdi è chiaramente fuori portata per le casse dei gigliati che, ad ogni modo, restano in attesa aspettando eventuali sviluppi. Alla chiusura ufficiale delle trattative manca esattamente una settimana, quindi tutto può ancora succedere. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Seguiranno aggiornamenti.

