Calciomercato Napoli: nuovo affondo del PSG per Victor Osimhen, offerta di 90 milioni di euro più un eventuale contropartita tecnica, il Napoli ci pensa.

Calciomercato Napoli: PSG offre 90 milioni e una contropartita per Osimhen.

Il PSG torna alla carica in casa Napoli dopo che i parigini si sono visti sventare ogni speranza di portare sotto la Tour Eiffel il primo vero obiettivo di mercato, quale Kvicha Kvaratskhelia, per il quale i partenopei hanno espresso la chiara intenzione di non voler cedere in alcun modo il georgiano, il PSG avrebbe spostato l’attenzione proprio sul compagno di reparto di quest’ultimo, Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano è ancora in attesa di conoscere quale maglia vestirà il prossimo anno, ma a causa della clausola di 130 milioni di euro gravante sul proprio contratto, le pretendenti che potrebbero permetterselo sono veramente poche, se contiamo anche che la Premier League, destinazione preferita dall’attaccante resta sempre di più sullo sfondo dopo che anche il Manchester United ha completato il proprio reparto offensivo con l’acquisto di Zirkzee.

Tra le squadre che però potrebbero formulare un’offerta quantomeno vicina a quella della clausola c’è il PSG, che avrebbe individuato in Osimhen il principale sostituto di Kylian Mbappe, presentando al Napoli una proposta di 90 milioni di euro più un eventuale contropartita tecnica per la cessione del giocatore con i partenopei che starebbero seriamente riflettendo sulla cessione. Anche l’Al Ahli, club della Saudi Pro League, resta una delle candidate principali che potrebbero convincere il nigeriano ad accettare il proprio progetto a suon di milioni.

In casa Napoli, dunque, si aspettano sviluppi sulla trattativa di Osimhen anche per iniziare a capire quando sarà fattibile affondare il colpo in entrata per quello che sarà il sostituto della punta nigerina, Romelu Lukaku. L’attaccanta ex Inter e Roma è il pupillo di Antonio Conte da moltissimi anni e starebbe aspettando proprio il Napoli per ricongiungersi al tecnico leccese. Il Chelsea attuale proprietario del cartellino del calciatore, valuterebbe quest’ultimo su di una cifra complessiva tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra impegnativa per un over 30enne vista anche la politica di mercato intrapresa da Napoli negli ultimi anni, ma il club potrebbe fare uno sforzo per accontentare quanto prima il proprio tecnico e completare la rosa per il prossimo campionato.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.