Calciomercato Napoli: proposto scambio Milik-Thauvin, no del Marsiglia

Il Marsiglia fa sul serio per Milik, ma il Napoli avrebbe chiesto Thauvin in cambio. Entrambi i giocatori hanno deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021. Per il momento, solo rifiuto da parte dei francesi

La priorità assoluta in questo calciomercato invernale per il Napoli è cedere tutti i suoi esuberi e risolvere alcune grane importanti in rosa.

Purtroppo, la questione Arkadiusz Milik rischia di andare davvero in tribunale. Infatti, da una parte, il club ha deciso di denunciare l’attaccante polacco per aver violato i diritti di immagine con l’apertura di un ristorante più un milione di euro come danno di immagine del club; invece, dall’altra, c’è il calciatore che ha adito le vie legali per non aver ricevuto gli arretrati di ottobre, l’unico dell’intera squadra.

In tutto questo, non bisogna dimenticare che c’è sempre il fantasma di una denuncia per mobbing che, almeno per il momento, pare che il giocatore non voglia procedere, nonostante il consiglio da parte del proprio entourage.

Comunque, il Napoli è ottimista nella volontà di risolvere definitivamente il problema questo mese con una cessione a titolo definitivo e chiedere almeno 10 milioni di euro, senza fare sconti.

Abbiamo raccontato ieri delle offerte ufficiali di Atletico Madrid e Marsiglia, le due squadre più propense ad affondare il colpo.

In tal senso, nelle ultime ore sono circolate voci molto interessanti riguardo la trattativa con il club francese, che vuole il giocatore in prestito fino al termine della stagione, una formula che costringerebbe il Napoli a rinnovare il contratto a Milik fino al 2022, un’opportunità al momento quasi impossibile a causa dell’assenza di comunicazione tra le parti.

Eppure, le ultime indiscrezioni rivelano che il Napoli avrebbe proposto al Marsiglia uno scambio a titolo definitivo con Florian Thauvin, che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021 con il club francese.

Al momento sembra una proposta quasi impossibile da accettare per i marsigliesi, che sin dall’inizio della stagione, nonostante la decisione comunicata anzitempo dall’estroso esterno offensivo, stanno puntando forte su Thauvin, che ha in mano un contratto di quattro anni da circa 4 milioni di euro a stagione da parte del Milan, in pole position su tutta la concorrenza.

