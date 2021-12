Calciomercato Napoli: chiesto il prestito di Tuanzebe al Manchester United, Fazio e Kim le alternative

Un giocatore della Premier League nel mirino del Napoli. Axel Tuanzebe sarebbe uno dei primissimi nomi per la difesa azzurra. Il giocatore dell’Aston Villa, in prestito dal Manchester United, potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio dopo la partenza di Kostas Manolas.

Il Napoli è alla caccia di un difensore. Kostas Manolas, infatti, ha detto addio ai partenopei ed è ritornato all’Olympiakos, squadra che lo ha consacrato in passato e in cui è tornato dopo sette anni. Era già ben chiaro che il greco volesse andarsene in seguito anche all’erroraccio nell’ultima sua partita contro la Juventus che è costato il momentaneo vantaggio dei bianconeri.

Quell’errore, ed una serie di infortuni, hanno portato Luciano Spalletti a rinunciare a uno dei suoi più grandi pupilli già ai tempi della Roma. Per questo motivo che Cristiano Giuntoli è già alla ricerca di un sostituto per rimpiazzare l’ex difensore azzurro ed il nome potrebbe provenire dall’Inghilterra. Nei radar dei partenopei è finito Axel Tuanzebe dell’Aston Villa.

Tuanzebe-Napoli, operazione in prestito

Il difensore inglese, di origini congolesi, veste la maglia dei Leoni ma è in prestito dal Manchester United, operazione che si ripete dal 2015 ad oggi. Un difensore centrale, dotato di grande stazza fisica, ma che può adattarsi anche come terzino. Nella squadra dell’ex giocatore Steven Gerrard non ha trovato spazio tanto da non aver raggiunto neanche i dieci minuti di gioco negli ultimi mesi.

Si tratterebbe, dunque, di un esubero per l’Aston Villa ed i Reds lo hanno proposto al Napoli che sembrerebbe davvero interessato. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Non è la prima volta che il club di Aurelio De Laurentiis pesca dal calcio inglese. Lo ha fatto proprio con Zambo Anguissa sempre in prestito dal Fulham.

Le alternative a Tuanzebe: Kim del Fenerbahçe e Fazio della Roma

Tuanzebe continua ad essere monitorato ma si sondano anche altre piste. Tra queste c’è anche un altro beniamino di Spalletti ossia Federico Fazio della Roma. Da non sottovalutare anche una suggestione che porta dritti in Turchia. Interessa molto anche il profilo di Min-Jae Kim, difensore del Fenerbahce che ha totalizzato dieci presenze in campionato.

Il sudcoreano, anche lui possente fisicamente, ha grande qualità aeree e nelle letture difensive. Il contratto con la squadra di Istanbul scade nel 2025 ma potrebbe lasciare, comunque, i Canarini Gialli. L’esperienza, dunque, contro le giovani promesse. Spetterà al Napoli, quindi, scegliere il miglior investimento.

