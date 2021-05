Calciomercato Napoli: piacciono Nuno Tavares del Benfica e Pedraza del Villarreal

Calciomercato Napoli: i partenopei mettono nel mirino Nuno Tavares del Benfica e Alfonso Pedraza del Villarreal. Entrambi ricoprono il ruolo di terzino sinistro.

In attesa di scendere in campo domani all’ora di pranzo contro la Fiorentina di Beppe Iachini in un match che potrebbe valere la qualificazione alla prossima Champions League con un turno d’anticipo, il Napoli di Aurelio De Laurentiis guarda anche al calciomercato e inizia ad annotare sul proprio taccuino alcuni nomi che potrebbero far comodo la prossima stagione.

Calciomercato Napoli: occhi puntati su Nuno Tavares el Benfica e Alfonso Pedraza del Villarreal.

Il reparto che i partenopei puntano sicuramente a rinforzare è innanzitutto quello difensivo, precisamente la fascia sinistra dove Ghoulam e Mario Rui non sono certo intoccabili. L’algerino, complici i numerosi guai fisici che lo tormentano ormai da anni, si è visto poco e niente mentre il portoghese, per quanto affidabile, ha comunque bisogno di qualcuno che gli faccia tirare il fiato di tanto in tanto.

Fin qui c’hanno pensato Hysaj e Di Lorenzo a mettere una pezza, ma sacrificare i due ex Empoli su un lato del campo non propriamente loro, significherebbe non avere terzini di ricambio in caso di necessità. Da qui quindi, come detto, l’obbligo di acquistare un terzino che abbia nella fascia sinistra il suo habitat naturale. I nomi che, a tal riguardo, sarebbero finiti del mirino del DS azzurro, Giuntoli sono quelli di Nuno Tavares del Benfica e Alfonso Pedraza del Villarreal.

Il primo è un classe 2000 molto bravo soprattutto nella fase offensiva, il secondo, invece, è un classe ’96 affidabile tanto in fase di spinta quanto in fase di chiusura. Al momento non si conoscono ovviamente le cifre degli affari, né se gli stessi andranno realmente in porto, ma quel che appare certo è che il Napoli ha già le idee chiare in vista della prossima stagione. Prima la qualificazione in Champions League, poi si vedrà.

Migliori Bookmakers AAMS