Calciomercato Napoli: offerta per Villar della Roma, che tratta cessione Borja Mayoral alla Fiorentina

In attesa di conoscere quali squadre affronterà nella fase a gironi della prossima Europa League, i cui sorteggi si terranno domani alle 12:00 a Istanbul, il Napoli del patron Aurelio De Laurentiis prova a piazzare un ultimo colpo sul mercato prima della chiusura ufficiale delle trattative fissata alle 23:00 di martedì 31 agosto.

Calciomercato Napoli: idea Villar dalla Roma che intanto tratta Borja Mayoral con la Fiorentina.

Dopo aver ingaggiato il solo Juan Jesus e confermato in blocco la rosa dello scorso anno (unica eccezione Bakayoko tornato al Chelsea per fine prestito), i partenopei sarebbero infatti alla ricerca di un centrocampista che completi la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Il nome che sarebbe quindi finito nel mirino del DS Giuntoli sembrerebbe essere quello di Gonzalo Villar della Roma che, non certo una prima scelta per Mourinho, potrebbe lasciare i capitolini per andare a cercare fortuna altrove. Nei giorni scorsi lo spagnolo è stato accostato al Sassuolo dell’AD Giovanni Carnevali che però non ha mai affondato il colpo lasciando di conseguenza campo libero al Napoli, seriamente intenzionato, ora come ora, a rinfoltire il proprio centrocampo dopo l’infortunio occorso nelle scorse settimane a Diego Demme.

Gli azzurri avrebbero già proposto alla Roma una trattativa con la formula del prestito, ma i giallorossi vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo. Intanto, sempre dalla capitale, rimbalza la notizia secondo cui la famiglia Friedkin starebbe trattando Borja Mayoral con la Fiorentina che, dopo aver ingaggiato Torreira dall’Arsenal, starebbe provando ad acquisire anche le prestazioni dell’ex Real Madrid che, chiuso in giallorosso dai recenti arrivi di Abraham e Shomurodov, potrebbe trovare sicuramente più spazio in riva all’Arno. Al momento è tutto in alto mare, ma la situazione potrebbe sbloccarsi già nei prossimi giorni. Non ci resta quindi che aspettare eventuali sviluppi per saperne di più. Seguiranno aggiornamenti.

