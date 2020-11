Calciomercato Napoli: obiettivo Orellano per l’attacco.

Svelata un’interessante pista di calciomercato in casa Napoli. La dirigenza partenopea sembrerebbe interessata al giovane esterno offensivo Luca Orellano, classe 2000, in forza agli argentini del Velez Sarsfield.

Il giovane talento argentino in maglia Velez – fonte: profilo Twitter Orellano

Secondo quanto riportato dal portale online calciomercato.it il Napoli starebbe testando questa più che plausibile pista di mercato che porterebbe all’ombra del Vesuvio un ottimo calciatore, molto giovane, che probabilmente sostituirà il separato in casa Milik, il quale non ha accettato il rinnovo contrattuale offerto per lui dai partenopei ed è pronto ormai ad accasarsi altrove durante il calciomercato di gennaio.

Tornando ad Orellano, il giovane attaccante sta davvero facendo la differenza in squadra, lo testimonia anche l’ottima prestazione mostrata in campionato (partita dell’otto novembre scorso) contro il Gimnasia, squadra allenata da Diego Armando Maradona, certamente non una persona qualunque per Napoli. Le ottime premesse ci sono, ora bisogna far scendere in campo le due dirigenze e giungere, eventualmente, al definitivo accordo. Proprio tale accordo, al momento, manca in quanto la dirigenza del club argentino chiede una somma vicina ai 15 milioni di euro, non proprio bruscolini per un giocatore che deve ancora dimostrare tutto ad alti livelli confrontandosi anche con un campionato, quello italiano, che è agli antipodi (molto tattico e duro per tutti gli attaccanti) rispetto alla più “frizzante” Primera Division argentina. Sarà, comunque, tutto in divenire. Il nome di Orellano potrebbe davvero rivelarsi uno dei tormentoni per l’imminente calciomercato invernale in casa Napoli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS