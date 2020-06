Calciomercato Napoli: non solo Szoboszlai, del Salisburgo piace anche Adeyemi

Calciomercato Napoli: voci provenienti da Salisburgo riferiscono di un Giuntoli interessato non solo a Szoboszlai, ma anche ad Adeyemi.

Il Napoli di Gennaro Gattuso è pronto tornare in campo domani sera nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter di Antonio Conte. Una partita, quella contro i nerazzurri, che potrà dire molto sulla stagione dei partenopei.

La coppa nazionale infatti, come ripetuto più volte nei giorni scorsi, rappresenta l’unica via per salvare una stagione molto al di sotto delle aspettative e magari per conquistare un posto in Europa che, considerando la posizione in campionato, non è ancora certo.

Calciomercato Napoli: del Salisburgo piace anche Adeyemi.

Comunque andrà a finire questa travagliata stagione 2019-2020, Aurelio De Laurentis è pronto a rivoluzionare il suo Napoli l’anno prossimo. I big partenza sono ormai noti a tutti, ma per quanto riguarda i nuovi ingaggi è ancora tutto da scoprire.

Nei giorni scorsi avevamo parlato di un Cristiano Giuntoli interessato a Michal Karbownik del Legia Varsavia e Dominik Szoboszlai del Salisburgo. Una notizia, come tante altre che circolano in questo periodo, dalla quale è fuoriuscito un piccolo retroscena.

Pare infatti che durante la conversazione tenuta col club austriaco, il DS azzurro abbia chiesto informazioni non solo per Szoboszlai, centrocampista ungherese classe 2000, ma anche per Karim Adeyemi, attaccante tedesco classe 2002 che, per qualità e fiuto del gol, è già stato paragonato al suo predecessore, Erling Haaland. Ovviamente si tratta solo di sondaggi dai quali non si evince granché. Possiamo solo aspettare il 1° settembre per saperne di più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS