Calciomercato Napoli: idee Karbownik e Szoboszlai

Calciomercato Napoli: i partenopei continuano a sondare il terreno in vista della rivoluzione programmata per l’anno prossimo. Si seguono Karbownik del Legia Varsavia e Szoboszlai del Salisrburgo.

Come sottolineato più volte in questi giorni, la ripresa della stagione 2019-2020 è ormai alle porte. Nel weekend di questa settimana si ricomincerà con il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, a cui farà seguito la finale in programma mercoledì 17.

Una volta archiviata la Coppa Nazionale, l’attenzione si sposterà quindi tutta sul campionato che, con 12 giornate ancora da giocare, potrebbe riservare ancora molte sorprese. Un campionato che, come annunciato, terminerà il 2 agosto, posticipando, di conseguenza, la sessione di calciomercato ai mesi di settembre-ottobre.

Proprio sul mercato interverrà quasi sicuramente il Napoli di Aurelio De Laurentis che, in vista della stagione 2020-2021, attuerà una maxi rivoluzione all’interno della rosa. Tanti i big con la valigia in mano e tanti i profili pronti a sostituirli.

Calciomercato Napoli: piacciono Karbownik del Legia Varsavia e Szoboszlai del Salisrburgo.

Alla notizia di poche ore fa riguardante l’interesse del DS Giuntoli per Nico Gonzalez dello Stoccarda, si è aggiunta quella di un monitoraggio, da parte del club azzurro, nei confronti di Michal Karbownik del Legia Varsavia e Dominik Szoboszlai del Salisburgo.

Il terzino sinistro classe 2001, in forza alla squadra della capitale polacca, piace molto al Napoli che potrebbe inserirlo in rosa al posto del partente Ghoulam (per lui si parla di un interesse della Fiorentina). Secondo voci di corridoio non c’è nulla di ufficiale al momento, ma pare che le parti si siano già incontrate per discutere di eventuali parametri in caso di una futura trattativa.

Riguardo al centrocampista classe 2000 del Salisburgo, la situazione è invece un po’ più complicata. L’ungherese ha offerte da Inghilterra e Germania e anche il Milan pare averci messo gli occhi sopra. Il club austriaco lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma data la grande concorrenza è probabile un aumento di prezzo nelle prossime settimane.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS