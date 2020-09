Calciomercato Napoli News: lo Spartak Mosca offre 7 milioni per Hysaj

Calciomercato Napoli News: lo Spartak Mosca punta Elseid Hysaj. Il terzino albanese piace molto al club russo che avrebbe già presentato a De Laurentiis un’offerta da 7 milioni di euro.

In attesa di capire cosa verrà fuori dai tamponi a cui verranno sottoposti i giocatori azzurri nelle prossime ore, il Napoli di Aurelio De Laurentiis vigila sul mercato e valuta attentamente le offerte pervenute per alcuni suoi giocatori. Milik è diventato un vero e proprio tabù, mentre Koulibaly pare ormai destinato a restare. Il polacco sembrava interessare a Tottenham ed Everton nelle scorse settimane, ma a sei giorni dalla chiusura del mercato, novità dall’Inghilterra non ne sono giunte. Anche il senegalese piaceva a Paris Saint Germain e Manchester City, ma sia i parigini che i mancuniani hanno mollato la presa da tempo.

Calciomercato Napoli News: Elseid Hysaj piace allo Spartak Mosca.

I potenziali nomi in partenza sono quindi quelli di Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj. Il difensore centrale serbo piace a West Ham e Fulham, con gli Hammers che al momento sono avanti rispetto ai Cottagers. Il terzino albanese invece, nelle ultime ore, sarebbe finito nel mirino dello Spartak Mosca di Domenico Tedesco. Stando a quanto circolato nelle ultime ore, pare infatti che il club russo abbia presentato al Napoli un’offerta da 7 milioni di euro, mentre all’ex Empoli un contratto di 5 anni da 3 milioni netti di euro a stagione. De Laurentiis ci pensa. Vedremo come andrà a finire.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS