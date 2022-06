Calciomercato Napoli: Meret rinnova, Petagna verso Monza, Valencia su Politano e Demme

Calciomercato, la situazione in casa Napoli: Meret verso il rinnovo fino al 2027, ma ADL pensa anche a sfoltire la rosa. Demme e Politano piacciono al Valencia di Gattuso; Petagna ha tanto mercato in Serie A, ma il Monza è avanti.

Si muove parecchio il mercato in casa Napoli: la squadra partenopea sta allestendo la nuova rosa con l’incognita Koulibaly, che pare destinato a lasciare gli azzurri in direzione Juventus. La difesa non è, però, il solo reparto che necessiterà di qualche ritocco: l’addio di Insigne, e quello probabile di Mertens, inducono a riflettere sullo stato di un reparto che andrà rivisto.

Eppure, si continua a parlare di cessioni. E proprio l’attacco pare esserne maggiormente interessato: secondo le ultime notizie, tanto Politano quanto Petagna potrebbero lasciare l’armata Spalletti. L’attaccante esterno, ex Inter e Sassuolo, ha richieste in Spagna, più specificamente dal Valencia di Rino Gattuso, che lo ha allenato nel corso della propria esperienza sulla panchina azzurra, iniziata nel dicembre 2019 e conclusasi la scorsa estate.

Fu proprio Gattuso a richiedere l’acquisto di Politano dall’Inter, cui il Napoli versò una cifra attorno ai 20 milioni di euro. Ed è proprio quanto De Laurentiis spera di incassare dalla cessione del giocatore al Valencia. Politano, nel corso della propria avventura in azzurro, ha sempre offerto un ottimo contributo. Anche quest’anno, utilizzato parecchio da Spalletti, ha racimolato un bottino di cinque gol e sette assist in 39 presenze complessive. Per questo motivo, il Napoli è pronto a privarsi di un giocatore considerato comunque una riserva, ma solo a un prezzo congruo.

Discorso diverso per Andrea Petagna, che durante quest’annata ha trovato poco spazio e potrebbe anche essere ceduto in prestito, con diritto di riscatto. Il calciatore ha diverse richieste in Serie A, da club di media fascia come Sampdoria e Torino, ma a farsi avanti con maggior convinzione pare essere il neopromosso Monza.

Squadra piuttosto ambiziosa quella brianzola, che ha già chiuso alcuni colpi, sia a parametro zero (Ranocchia), sia in prestito (Cragno). Galliani vuole regalare una punta a Stroppa, e la strada che porta a Petagna sembra, ora, quella più percorribile. Si può chiudere già nei prossimi giorni, sulla base del prestito, come detto, ma l’entità della formula necessita di ulteriori verifiche.

Calciomercato Napoli: pronto il rinnovo di Meret fino al 2027

Per una serie di calciatori che potrebbero partire, c’è chi prenota a Napoli un futuro a lunga scadenza: è Alex Meret, portiere in maglia azzurra dal luglio 2018. 93 presenze per il ragazzo friulano che, pur avendo sofferto la concorrenza di Daniel Ospina, resta un punto fermo del progetto azzurro.

Tanto che il Napoli gli avrebbe sottoposto un’offerta per il prolungamento del contratto sino al 2027. Meret, dovesse accettare, si legherebbe ai campani sino all’età di 30 anni, divenendo una vera e propria bandiera del club azzurro. La prossima potrebbe essere la stagione della vera consacrazione per il classe ’97, la cui ascesa è stata bloccata, sinora, anche da problemi fisici.