Calciomercato Napoli: Manchester City propone Garcia nell’affare Koulibaly

Kalidou Koulibaly è sempre più vicino al Manchester City. Il difensore senegalese ormai con la valigia in mano da tempo aspetta solo l’ok definitivo per prendere un aereo che lo porti in Inghilterra alla corte di Pep Guardiola. Gli 80 milioni di euro messi sul tavolo dai Citizens ancora non convincono del tutto De Laurentiis che prende tempo e forse aspetta qualcuno che sborsi i famigerati 100 milioni da lui chiesti per lasciar partire l’ex Genk.

Calciomercato Napoli: il Manchester City propone Eric Garcia per arrivare a Koulibaly.

Probabilmente non arriverà nessuno, anche perché il club inglese è l’unico, almeno per ora, disposto a fare sul serio per il forte difensore africano. Un interesse talmente forte che il Manchester City, oltre ai sopracitati 80 milioni, è disposto ad offrire al Napoli anche Eric Garcia, promettente difensore spagnolo scuola Barcellona.

Il calciatore iberico classe 2001, può essere un valido profilo da accostare a Manolas la prossima stagione e vista la giovane età anche un eccellente elemento sul quale puntare per il futuro. Al momento sono solo voci di corridoio, ma qualora dovesse rivelarsi tutto vero, allora De Laurentiis farebbe bene a farci un pensierino.

