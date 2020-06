Calciomercato Napoli: Malen per il dopo Milik

Calciomercato Napoli: il futuro di Arek Milk all’ombra del Vesuvio è sempre più incerto. Ecco quindi che Giuntoli guarda in Olanda e punta Malen del PSV per sostituirlo.

Le strade del Napoli e del PSV si incontrano di nuovo. Dopo aver prelevato Dries Mertens nel 2013 e Hirving Lozano lo scorso anno, ecco che i partenopei provano di nuovo a fare spesa in Olanda. Voci rimbalzanti dal paese dei tulipani riferiscono infatti di un Giuntoli molto interessato a Donyell Malen, attaccante giovanissimo classe ’99.

Calciomercato Napoli: piace Donyell Malen, attaccante del PSV Eindhoven. Giuntoli sonda il terreno.

Dopo una carriera giovanile passata tra Ajax e Arsenal, Malen torna in Olanda, al PSV, nell’agosto 2017. A 18 anni la squadra di Eindhoven lo inserisce nella rosa della squadra riserve che gioca in Eerste Divisie, la serie B olandese. L’impatto con la serie cadetta è subito eccellente tanto che nel febbraio 2018, a 19 anni, è già in prima squadra.

Anche l’approccio con l’Eredivisie è a dir poco fantastico: 5 gol nel 5-0 rifilato al Vitesse il 14 settembre 2019 e strada tutta in discesa. Tre mesi dopo, l’infortunio al ginocchio che lo costringe a chiudere anzitempo la stagione che verrà poi stoppata definitivamente a causa del Coronavirus.

Malen ora, fresco anche della considerazione di Ronald Koeman che lo ha già fatto esordire in Nazionale, punta al salto di qualità che potrebbe far decollare la sua carriera. Il Napoli, come detto, è sulle sue tracce, così come lo sono Juventus, Barcellona e Milan.

Il prezzo fissato dal PSV è di 50 milioni di euro. Cifra abbastanza alta, considerato il momento, che però, almeno per ora, non sembra preoccupare più di tanto Giuntoli che sembra comunque intenzionato a sondare il terreno per provare a portare, all’ombra del Vesuvio, il forte centravanti olandese.

