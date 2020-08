Calciomercato Napoli: la Sampdoria punta Luperto, Malcuit ed Hysaj

Calciomercato Napoli: Sebastiano Luperto, Kevin Malcuit ed Elseid Hysaj sono in uscita dal club campano. La Sampdoria drizza le orecchie e ci fa un pensierino.

Archiviata la finale di Europa League che ha visto l’Inter di Antonio Conte soccombere per 3-2 sotto i colpi del Siviglia di Lopetegui e in attesa della finale di Champions League di domani tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain, la nostra attenzione si sposta temporaneamente sul calciomercato e quindi sulle trattative che vedono protagonista il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il club campano, dopo aver appreso della positività al Coronavirus di Andrea Petagna, ha già fatto sapere che il calciatore è in isolamento domiciliare come previsto dai protocolli sanitari e che non presenta sintomi. L’ex Spal sta bene, ma non tornerà in gruppo finché i successivi tamponi non daranno esito negativo. Pertanto nell’attesa di rivedere in squadra il possente attaccante triestino, la società si muove sul mercato e pensa ai profili da cedere per sfoltire una rosa ora troppo ampia.

Calciomercato Napooli: in uscita Luperto, Malcuit ed Hysaj.

Oltre ai soliti noti Koulibaly, Allan, Maksimovic e Milik che sono richiesti da mezza Europa, il DS Giuntoli ha come obiettivo quello di vendere quegli elementi che non rientrano più nei piani di Gennaro Gattuso. Elementi non di primissimo piano che potrebbero comunque far guadagnare un bel gruzzolo al sodalizio partenopeo.

I nomi in questione, a tal riguardo, sono quelli di Sebastiano Luperto, Kevin Malcuit ed Elseid Hysaj. Tutti e tre sono un di più nella rosa di Gattuso e vanno ceduti al più presto per poter così investire, in altre operazioni, i soldi guadagnati dalle loro cessioni. Un interesse concreto per i due ex Empoli e per il terzino marocchino lo ha manifestato la Sampdoria di Claudio Ranieri che è pronta a investire qualche milione per portarli all’ombra della Lanterna. Per Luperto e Malcuit, in termini di stipendio, non dovrebbero esserci problemi. Più tortuosa appare invece la strada che porta ad Hysaj visto che il difensore albanese ha attualmente uno stipendio troppo alto per le pretese della squadra blucerchiata. Ad ogni modo staremo a vedere cosa accadrà all’apertura ufficiale delle trattative prevista per il 1° settembre.

