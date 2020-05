Calciomercato Napoli: la Fiorentina piomba su Ghoulam

Calciomercato Napoli: la Fiorentina di Rocco Commisso mette gli occhi su Faouzi Ghoulam. L’algerino piace anche in Francia e Spagna.

Da elemento imprescindibile della squadra a possibile partente: questo è il triste destino di Faouzi Ghoulam, terzino sinistro del Napoli che, dopo sei anni passati all’ombra del Vesuvio, potrebbe dire addio alla maglia azzurra.

Infatti, visti i numerosi infortuni che ne hanno ridotto all’osso la disponibilità, a partire dal novembre del 2017 (per chi non lo ricordasse Ghoulam subì la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante l’incontro di Champions League contro il Manchester City del 1° novembre 2017) fino al novembre dell’anno successivo, l’algerino non è mai entrato del tutto nelle grazie di Ancelotti prima e Gattuso poi.

Calciomercato Napoli: la Fiorentina punta Ghoulam.

Una fragilità fisica che gli ha impedito di esprimersi ai livelli in cui sulla panchina azzurra c’era Maurizio Sarri, suo grande estimatore. Ora questi guai sembrano essere superati, ma il Napoli pare non avere grande fiducia in lui. Ghoulam non scende in campo, con la maglia dei partenopei, dallo scorso 6 ottobre, segno, questo, di una scarsa considerazione di Gattuso nei suoi confronti.

Converrebbe cambiare aria per ritrovare lo splendore perduto. In questo senso pare che sull’ex Saint-Etienne abbia messo gli occhi la Fiorentina di Rocco Commiso che, dopo un anno di transizione, è pronto a rendere grande la squadra acquistata dai Della Valle appena un anno fa.

Il classe ’91 sarebbe quindi solo il primo di una lunga serie di possibili acquisti che vedono sul taccuino della Viola anche Daniele Rugani della Juventus, Marash Kumbulla dell’Hellas Verona e Jan Vertonghen del Tottenham. Come andrà a finire ancora non si sa. Non possiamo far altro che aspettare le prossime settimane per saperne di più.

