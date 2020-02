Calciomercato Napoli: Kumbulla dice no, vuole l’Inter. Ma occhio alla Lazio

Calciomercato Napoli: sembrava ormai vicino l’accordo per Marash Kumbulla tra Napoli e Verona, ma nelle ultime ore pare che il calciatore albanese abbia manifestato la volontà di andare a giocare nell’Inter di Antonio Conte. A questa complicata situazione si è comunque interessata anche la Lazio di Simone Inzaghi. Non si sa mai che tra i due litiganti sia il terzo a godere.

Marash Kumbulla, difensore albanese in forza all’Hellas Verona di Ivan Juric, sta stupendo tutti a furia di prestazioni fantastiche. Insieme al compagno di reparto, Amir Rrahmani (già acquistato dal Napoli per la prossima stagione) formano una delle coppie difensive più solide di questa Serie A 20192-2020.

Se gli scaligeri si trovano attualmente al sesto posto in classifica, quindi in piena corsa per un posto in Europa League, il merito è anche e soprattutto loro. E sono proprio le straordinarie prestazioni offerte fin qui con la maglia gialloblu che hanno attirato, su Kumbulla, l’interesse di Napoli ed Inter.

Calciomercato Napoli: Marash Kumbulla dice no, vuole l’Inter. (Photo Credit: pagina FB Marash Kumbulla)

De Laurentis infatti, secondo voci di qualche settimana fa, aveva già trovato un accordo col club veneto sulla base di 21 milioni di euro più 4 di bonus, ma lo stesso calciatore ha fatto capire, nelle ultime ore, di non essere particolarmente felice del trasferimento in Campania, preferendo, di conseguenza, il passaggio all’Inter di Antonio Conte.

Tuttavia, sebbene la volontà del giovane giocatore sia appunto quella di vestire i colori nerazzurri, va anche detto che su di lui sono piombate altre squadre, come la Lazio di Simone Inzaghi che, attualmente in piena lotta per lo scudetto, avrebbe comunque da offrire, al difensore classe 2000, la possibilità di disputare la Champions League il prossimo anno.

