Calciomercato Napoli: intesa con il Verona per Kumbulla

Calciomercato Napoli: i partenopei sono vicini all’accordo con l’Hellas Verona per Marash Kumbulla. Il difensore arriverebbe a giugno per una cifra intorno ai 20 milioni.

La bella vittoria di domenica sera contro la Juventus ha riportato un po’ di serenità in casa Napoli. La squadra infatti dopo aver battuto la Lazio in Coppa Italia si è ripetuta anche contro i bianconeri di Maurizio Sarri lasciando intravedere buoni segnali di ripresa.

La situazione in campionato rimane comunque delicata visto che la zona Europa League dista ancora 4 punti e quella Champions addirittura 12. Occorreranno quindi prestazioni prefette da qui fino alla fine del campionato per sperare in qualcosa di migliore di un anonimo 10° posto.

Le possibilità ci sono tutte. I nuovi acquisti Demme e Lobotka sembrano infatti essersi integrati bene e con Politano ormai in dirittura d’arrivo (manca solo l’ufficialità della firma) le possibilità della squadra di risalire la classifica sono molto più alte.

Ad ogni modo qualora gli uomini di Gattuso dovessero fallire la qualificazione in Europa League o in Champions, sono già pronti nomi nuovi per l’anno prossimo che dovranno riportare il club nelle posizioni che più gli competono.

In questo senso pare sia ormai una formalità l’accordo tra la società di De Laurentis e l’Hellas Verona per Marash Kumbulla. Il difensore albanese, con cittadinanza italiana, piace infatti molto al DS Giuntoli che vorrebbe portarlo a Napoli per una cifra intorno ai 20 milioni di euro più eventuali bonus.

Gli scaligeri, dal canto loro, sembrerebbero propensi ad accettare l’offerta del club campano anche perché Kumbulla è un prodotto del settore giovanile gialloblu e quindi la plusvalenza sarebbe enorme, nonché vantaggiosa. Dopo Rrahmani il Napoli pesca quindi ancora in casa Hellas, in attesa di saperne di più anche per quanto riguarda la situazione Amrabat.

