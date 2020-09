Calciomercato Napoli: il Lipsia sfida Juventus, Atletico Madrid, Fiorentina e Roma per Milik

Calciomercato Napoli: non solo Juventus, Fiorentina e Roma, su Arek Milik piombano anche gli spagnoli dell’Atletico Madrid e i tedeschi del Lipsia.

Arek Milik è sempre più al centro di tutte le vicende di calciomercato. Il polacco, il cui contratto con il Napoli scade nel 2021, non è più ben visto da Aurelio De Laurentiis che sta aspettando solo l’offerta giusta per lasciar partire il suo attuale numero 99. Sull’ex Ajax ci sono una miriade di squadre pronte a far follie pur di averlo nelle proprie rose il prossimo anno, ma i 40 milioni chiesti dal patron azzurro per il suo cartellino rappresentano una sfida che non tutte le pretendenti possono affrontare.

Calciomercato Napoli: Arek Milik piace anche ad Atletico Madrid e Lipsia.

La Fiorentina, ad esempio, che garantirebbe al polacco un ruolo centrale nel proprio progetto, non può certo permettersi una spesa di questa portata. Il club di Rocco Commisso spera infatti in uno sconto da parte del Napoli che, nel frattempo monitora con attenzione le situazioni che vedono protagoniste Juventus e Roma, coi bianconeri che attendono sviluppi dalla vicenda Suarez-Barcellona e i giallorossi che invece stanno cercando di capire le intenzioni di Edin Dzeko che, a quanto pare, non sono ancora del tutto chiare.

In mezzo a questa ingarbugliata vicenda di calciomercato riguardante Milik, vi sono poi anche due straniere: Atletico Madrid e Lipsia. Gli spagnoli, che hanno varie offerte per Alvaro Morata, attendono di conoscere la volontà dell’ex Chelsea che, qualora venisse ceduto, lascerebbe vacante un posto nel pacchetto avanzato dei colchoneros che, a loro volta, avrebbero visto proprio in Milik il profilo adatto a sostituire il partente classe ’92.

I tedeschi invece hanno sì manifestato grande interesse per il possente centravanti del Napoli, ma le offerte presentate a De Laurentiis e al calciatore non si avvicinano minimamente alle richiesta di entrambi. La pista Lipsia, almeno per il momento, resta quindi sullo sfondo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS