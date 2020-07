Calciomercato Napoli: idea Thauvin dal Marsiglia

Calciomercato Napoli: i partenopei sondano il terreno per Florian Thauvin dell’Olympique Marsiglia. L’esterno d’attacco piace molto a Gennaro Gattuso che lo vede come profilo adatto a sostituire il partente Callejon.

In attesa di scendere in campo domani sera contro la Lazio di Simone Inzaghi e quindi contro il Barcellona la settimana prossima, il Napoli di Aurelio De Laurentiis continua a muoversi sul mercato e sonda il terreno per Florian Thauvin dell’Olympique Marsiglia.

Il forte esterno d’attacco francese piace molto a Gennaro Gattuso che lo considera adatto a prendere il posto del partente José Maria Callejon che, come ben sappiamo, lascerà l’Italia a fine stagione dopo sei anni passati in maglia azzurra.

Calciomercato Napoli: i partenopei seguono Florian Thauvin dell’Olympique Marsiglia.

Il classe ’93, campione del Mondo con la Francia nel 2018 è valutato dal suo club, l’Olympique Marsiglia, poco più di 15 milioni di euro. Cifra chiaramente non insormontabile che non spaventa minimamente il club azzurro il quale, dopo aver acquistato Osimhen dal Lille (per il classe ’98 nigeriano manca solo l’ufficialità) è pronto a fare spesa in un altro club francese.

Il contratto di Thauvin scade nel 2021 e su di lui ci sarebbe anche il Milan di Stefano Pioli che cerca profili esperti da inserire nella rosa della squadra del prossimo anno. Per il 27 enne di Orleans approdare in Serie A sarebbe quasi l’occasione della vita dopo la fallimentare stagione 2015-2016 passata tra le fila del Newcastle (l’unica esperienza oltremanica del talentuoso attaccante).

Se l’affare andrà in porto o meno ancora non ci è dato saperlo, tutto ciò che possiamo dire è che la trattativa appare fattibile viste le richieste non particolarmente esigenti dell’Olympique Marsiglia. Staremo a vedere cosa accadrà all’apertura ufficiale del calciomercato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS