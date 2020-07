Napoli-Lazio in Diretta TV – Streaming e probabili formazioni 01-08-2020

Napoli-Lazio è match valevole per la 38° e ultima giornata di campionato. Si gioca allo Stadio San Paolo con fischio d’inizio fissato alle 20:45.

La Serie A 2019-2020 è arrivata finalmente al suo atto conclusivo. Lo stop causato dallo scoppio della pandemia di Coronavirus aveva messo seriamente a rischio il prosieguo della stagione che, con le giuste misure, ha potuto però riaprire i battenti, tre mesi dopo, facendo sì che tutto fosse deciso sul campo.

Pertanto, se da un lato ci sono Genoa e Lecce che si giocheranno la salvezza domenica sera, dall’altro c’è una zona Europa che ha ormai emanato i suoi verdetti. Napoli-Lazio di domani, in programma allo Stadio San Paolo, sarà quindi solo l’occasione, per Gattuso, di testare la condizione della sua squadra in vista della sfida di Champions col Barcellona della settimana prossima e per i biancocelesti di aiutare Ciro Immobile a raggiungere e magari superare il record dei 36 gol in una singola stagione di Serie A detenuto ancora da Gonzalo Higuain.

Le ultime sulle formazioni di Napoli e Lazio

Per quanto riguarda le formazioni, Gattuso dovrebbe optare ovviamente per il suo classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Ospina in porta. Davanti a lui, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz, Lobotka e Zielinski. In attacco il trio formato da Callejon, Mertens e Insigne.

Simone Inzaghi dovrebbe invece schierare la sua Lazio con il classico 3-5-2. Strakosha quindi in porta con, a fargli da scudo, Patric, Vavro e Acerbi. Centrocampo a cinque con Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto e Lukaku. davanti la coppia costituita da Correa e Immobile.

Probabili formazioni Napoli-Lazio

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Correa, Immobile.

Napoli-Lazio, 01-08-2020

Come vedere Napoli-Lazio in diretta tv e streaming

Napoli-Lazio sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky al canale Sky Sport. Via streaming il match sarà invece visibile mediante l’app Sky Go e il servizio offerto da Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Napoli-Lazio

La radiocronaca di Napoli-Lazio sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Napoli e Lazio sono complessivamente 156 (133 in Serie A, 21 in Coppa Italia e 2 in Serie B). Il bilancio pende leggermente favore dei partenopei che guidano la contesa con 57 vittorie a fronte delle 48 dei biancocelesti. 51 i pareggi invece. 202 i gol segnati dagli azzurri, 184 quelli messi a referto dai laziali.

L’ultimo precedente in assoluto è quello dello scorso 21 gennaio quando un go di Insigne permise al Napoli di eliminare la Lazio ai quarti di finale di Coppa Italia. L’ultima sfida in campionato è invece quella del girone d’andata di questo campionato datata 11 gennaio e terminata 1-0 in favore degli uomini del presidente Lotito.

L’ultima volta al San Paolo, per quanto riguarda la Serie A, risale ovviamente al campionato scorso quando i campani sconfissero per 2-1 i capitolini il 20 gennaio 2019. La Lazio non vince all’ombra del Vesuvio dal 31 maggio 2015: in quell’occasione la sfida terminò 2-4.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS