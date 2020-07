Calciomercato Napoli: idea Milenkovic dalla Fiorentina

Calciomercato Napoli: i partenopei sondano il terreno per Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il serbo piace molto a Gattuso.

La Serie A continua imperterrita il suo viaggio verso la conclusione che, come ben sappiamo, è fissata al 2 agosto. Molti verdetti sono ancora da stabilire e, se da un lato le squadre sono concentrate esclusivamente sul campo e sui rispettivi obiettivi da raggiungere, dall’altro c’è un calciomercato che continua a prendere forma.

Durante il lockdown sono state milioni le notizie di trattative, presunte e/o reali, che hanno riempito i nostri giorni, con una squadra in particolare, il Napoli, sempre al centro dell’attenzione. I rumors che hanno visto protagonista la società di Aurelio De Laurentiis sono stati infatti molteplici, con notizie che hanno però sempre lasciato il tempo che hanno trovato.

Calciomercato Napoli: piace Nikola Milenkovic della Fiorentina, qui con la maglia del Partizan Beògrado, sua ex squadra.

Notizie, come dicevamo, presunte o reali, alle quali si aggiunge una voce dell’ultim’ora che sembrerebbe riguardare, ancora una volta, il club azzurro. Secondo le classiche indiscrezioni di corridoio pare infatti che il DS azzurro, Cristiano Giuntoli abbia messo gli occhi sul difensore serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic.

Il classe ’97 piace molto a Gennaro Gattuso che, data anche la giovane età del calciatore, lo vedrebbe bene sia come vice Koulibaly, nel caso in cui il senegalese decidesse di restare in Campania anche l’anno prossimo, sia come potenziale titolare accanto a Manolas.

Il Napoli ha già pronti 30 milioni di euro per convincere la Fiorentina a privarsi del suo gioiello, ma resta da capire se la Viola sarà disposta realmente a trattare un giocatore che in riva all’Arno è considerato, ormai da tempo, un beniamino. All’inizio ufficiale del mercato manca ancora qualche settimana, quindi non possiamo che attendere eventuali sviluppi per saperne di più.

