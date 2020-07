Calciomercato Napoli, clamoroso: spunta Coutinho

Calciomercato Napoli, clamoroso dalla Spagna: Philippe Coutinho sembrerebbe finito nel mirino degli azzurri. L’ex Inter ieri è stato visto insieme ad Allan.

Se da un lato c’è il Napoli di Gennaro Gattuso pronto a scendere in campo stasera contro il Genoa di Davide Nicola, dall’altro c’è una bomba di mercato proveniente direttamente dalla Spagna che vedrebbe Philippe Coutinho vicino al club di Aurelio De Laurentiis.

Pare infatti che il brasiliano del Barcellona, quest’anno in prestito al Bayern Monaco, sia stato avvistato ieri nel centro di Napoli dove avrebbe pranzato in un ristorante giapponese attirando l’attenzione dei presenti e scatenando, di conseguenza, la fantasia dei tifosi che hanno subito pensato ad una clamorosa operazione di mercato tra il club azzurro e i blaugrana.

Calciomercato Napoli: Coutinho piace ai partenopei?

Ovviamente, la ridondante voce di mercato è stata ben presto smentita: Coutinho si trova in Italia per passare semplicemente del tempo insieme all’amico Allan. I due si conoscono infatti da una vita, avendo iniziato insieme in Brasile con la maglia del Vasco Da Gama, e pertanto hanno scelto il capoluogo campano per trascorrere qualche momento insieme prima della partenza per Genova dell’ex Udinese che stasera sarà impegnato contro i rossoblu del patron Enrico Preziosi.

In conclusione, per quanto potesse sembrare bello all’inizio, va quindi detto che tra Napoli e Barcellona, avversarie in Champions tra qualche settimana, non c’è alcuna trattativa in atto che potrebbe portare Coutinho all’ombra del Vesuvio la prossima stagione.

