Calciomercato Napoli: idea Boulaye Dia dal Reims

Calciomercato Napoli: Boulaye Dia, attaccante classe ’96 del Reims, potrebbe essere il profilo giusto da inserire in rosa dopo gli addii di Llorente e Milik.

Continua senza intoppi la campagna di sfoltimento della rosa in casa Napoli. Dopo aver ceduto Malcuit alla Fiorentina, Llorente all’Udinese e Milik al Marsiglia, il club di Aurelio De Laurentiis guarda anche al mercato in entrata e sonda il terreno per Boulaye Dia del Reims. L’attaccante senegalese, che piace tanto anche al Milan del duo Maldini-Massara, sarebbe infatti il profillo adatto da inserire in squadra alle spalle di Osimhen e Petagna.

I due attaccanti “titolari” dovrebbero bastare a Gennaro Gattuso al quale però farebbe sicuramente comodo un terzo attaccante da usare in caso di necessità. Infatti vista la lunga indisponibilità di Osimhen, che è rientrato in gruppo solo domenica, e lo schieramento senza soste di Petagna, avere un elemento pronto a far rifiatare, di tanto in tanto, l’ex Lille e l’ex Spal non sarebbe male.

Il principale indiziato, come detto, è quindi Boulaye Dia, attaccante classe ’96, attualmente in forza ai francesi del Reims. Il club d’oltralpe chiede 15 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello, anche se, è molto probabile che la trattativa verrà posticipata al termine della stagione visto che i gol del senegalese, che è al 2° posto, a quota 12, nella classifica marcatori alle spalle di Mbappé, serviranno ai biancorossi per conservare la propria permanenza in Ligue 1.

