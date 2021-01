Calciomercato Napoli: è fatta per la cessione di Malcuit alla Fiorentina

Il francese ha trovato l’accordo per trasferirsi alla corte di Cesare Prandelli. Il Napoli cede un esubero, ma il pagamento avverrà la prossima estate.

Malcuit: il nuovo rinforzo della AC Fiorentina

Il Napoli, questa settimana, è protagonista di un mercato molto movimentato dal punto di vista delle uscite, con due giocatori, ormai definiti esuberi, che hanno trovato una nuova sistemazione lontano dal capoluogo Campano.

La volontà dei partenopei è quella di sfoltire, non solo la rosa, ma, soprattutto, il monte ingaggi ed è aperta a qualsiasi richiesta. Fernando Llorente sembra ormai essersi accasato con l’Udinese, mentre, nelle ultime ore, è andata in porto la trattativa con la Fiorentina per la cessione del francese, Kevin Malcuit.

I Viola, fortemente decisi a scommettere sul ragazzo, hanno convinto fin da subito Malcuit che ha accettato di buon grado la possibilità di potersi giocare le proprie carte a Firenze, in attesa di poter diventare un titolare.

A Prandelli, sia sulla fascia che nella zona centrale di difesa, mancava profondità: Lirola è stato ceduto e Barreca non dà certezze, tanto che la dirigenza potrebbe terminare il prestito. Ecco perché la scommessa su Malcuit è stata, fin da subito, favoreggiata da Pradè e dirigenza.

La formula dell’operazione si basa su un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto fissato tra i 7 e gli 8 milioni di euro, con l’inserimento di clausole a favore dei partenopei.

Malcuit potrebbe poter giocare anche come terzo di difesa considerando il gioco di Prandelli. Una sorta di vice–Caceres che parte dal centro per aiutare anche sulla fascia la manovra dei compagni.

Intanto il Napoli saluta un altro giocatore che in azzurro, tra infortuni e prestazioni poco altisonanti, non ha reso quanto sperato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS