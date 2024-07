Calciomercato Napoli: i soldi di Lindstrom e Simeone per David Neres

Una volta ufficializzata la cessione di Jesper Lindstrom all’Everton, per la quale mancherebbe “solo” l’accordo tra giocatore e club inglese (25 milioni il costo, 5 per il prestito oneroso e 20 per il riscatto), e compreso il destino di Giovanni Simeone, che ha vari estimatori in Italia e sarebbe valutato dal Napoli una decina di milioni, il rinnovamento voluto da Aurelio De Laurentiis potrà proseguire con l’assalto a David Neres.

Esterno di piede mancino, il brasiliano del Benfica, classe 1997, ha ampiamente dimostrato di poter giocare su entrambe le fasce con eguale disinvoltura e per gli schemi di Antonio Conte non è cosa da poco. I portoghesi chiedono per lui una cifra una ventina di milioni circa e il giocatore gradirebbe la piazza.

David Neres, cresciuto nel San Paolo, venne prelevato dall’Ajax nell’inverno del 2017 e nella stagione 2018-19 è tra i protagonisti della grande avventura dei Lancieri in Champions League interrottasi solo nella rocambolesca semifinale contro il Tottenham.

Nell’inverno 2022 passò allo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, ma il campionato non ricominciò a causa del conflitto russo-ucraino scoppiato il 24 febbraio 2022 e il brasiliano non scese mai in campo venendo, infine, ceduto in estate al Benfica.

In nazionale ha finora disputato solo otto partite (sette nel 2019 e una nell’ottobre scorso) e realizzato un gol in un’amichevole contro l’Honduras, ma può vantare la Copa America vinta nell’edizione casalinga del 2019 nella quale ha fatto un paio di comparsate senza incidere.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.